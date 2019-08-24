В полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Тогучином

«23 августа в 17:10 на 92-м километре автодороги К-16 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, 42-летний житель Новосибирска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновением с автомобилем ВАЗ-21053, за рулём которого находился житель Тогучина в возрасте 59 лет — от полученных травм он скончался на месте. В Тогучинскую центральную районную больницу доставлены пассажиры Toyota Land Cruiser Prado — 38-летняя женщина и 12-летний мальчик с ушибами позвоночника и грудной клетки», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

В пятницу, 23 августа, в Тогучинском районе на автодороге К-16 столкнулись внедорожник и легковушка — водитель «Жигули» погиб, двое пассажиров получили травмы.



В полиции добавили, что сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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Также на дорогах Новосибирска вчера погиб ещё один человек — мотоциклист влетел в дерево на улице Софийской и скончался от травм в больнице.