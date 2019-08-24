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В полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Тогучином

Водитель «Жигули» скончался на месте, а пассажиры внедорожника попали в больницу

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По факту ДТП проводится доследственная проверка

Фото: Александр Ощепков / НГС

В пятницу, 23 августа, в Тогучинском районе на автодороге К-16 столкнулись внедорожник и легковушка — водитель «Жигули» погиб, двое пассажиров получили травмы. 

«23 августа в 17:10 на 92-м километре автодороги К-16 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, 42-летний житель Новосибирска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновением с автомобилем ВАЗ-21053, за рулём которого находился житель Тогучина в возрасте 59 лет — от полученных травм он скончался на месте. В Тогучинскую центральную районную больницу доставлены пассажиры Toyota Land Cruiser Prado — 38-летняя женщина и 12-летний мальчик с ушибами позвоночника и грудной клетки», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.


В полиции добавили, что сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Также на дорогах Новосибирска вчера погиб ещё один человек — мотоциклист влетел в дерево на улице Софийской и скончался от травм в больнице.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Dekma
    24 авг 2019 в 12:11

    В машине всегда должны быть мешки для водителя и пасажиров. А то потом невсегда есть куда собирать куски тел. А если не собрать всё в кучу, то собаки могут растащить по округе.

    Фото пользователя
    24 авг 2019 в 12:10

    Давно известно, что у Прадиков и подобным вёдрам с управлением и устойчивостью проблемы. Тойота же - управленцы её часто думают, что могут и без рук ездить (или поворотники в опции бабла не хватило взять). И даже без головы. А вот и не канает.

    Тоже автолюбитель
    24 авг 2019 в 13:18

    А на Крузере были жители чего? Интрига...