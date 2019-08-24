Водитель на авто из каршеринга врезался в BMW и такси на Станционной

Водитель за рулём Hyundai Solaris каршеринговой компании «Делимобиль» столкнулся с BMW напротив улицы Станционной, 13 корпус 1.

«Двигался в сторону аэропорта. Водитель "Делимобиля" въехал в BMW, с многочисленными травмами и переломом колена доставлен в областную больницу», — сообщил НГС очевидец аварии.

Также по информации очевидцев ДТП, «Делимобиль» задел два легковых автомобиля с логотипами такси Uber и «Яндекс.Такси». На фотографиях видно, что у «Соляриса» сервиса «Делимобиль» смята передняя часть, а у BMW сильно пострадал багажник — от удара BMW вылетел со своей полосы и снёс знак рядом с пешеходным переходом.