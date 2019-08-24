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Водитель на авто из каршеринга врезался в BMW и такси на Станционной

У Hyundai Solaris из «Делимобиля» смят весь перед

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На месте ДТП работало несколько экипажей ДПС

Фото: предоставлено читателем НГС

Водитель за рулём Hyundai Solaris каршеринговой компании «Делимобиль» столкнулся с BMW напротив  улицы Станционной, 13 корпус 1.

«Двигался в сторону аэропорта. Водитель "Делимобиля" въехал в BMW, с многочисленными травмами и переломом колена доставлен в областную больницу», — сообщил НГС очевидец аварии.

Также по информации очевидцев ДТП, «Делимобиль» задел два легковых автомобиля с логотипами такси Uber и «Яндекс.Такси». На фотографиях видно, что у «Соляриса» сервиса «Делимобиль» смята передняя часть, а у BMW сильно пострадал багажник — от удара BMW вылетел со своей полосы и снёс знак рядом с пешеходным переходом.

Hyundai Solari и BMW получили значительные повреждения

Hyundai Solari и BMW получили значительные повреждения

Автомобили столичной службы каршеринга «Делимобиль» появились в Новосибирске в феврале 2018 года.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Qwerty
    24 авг 2019 в 11:05

    Наверняка эти яндекс такси водителя хёнде напугали своими маневрами.