Новосибирские пловчихи помогли сборной России выиграть две серебряных медали чемпионата мира

Девушки выступили в двух эстафетах
Фото: СШОР «Центр водных видов спорта» / vk.com/swim_nsk
Две пловчихи из Новосибирска — Дарья Трофимова и Екатерина Никонова — помогли сборной страны выиграть серебряные медали чемпионата мира по плаванию, который сейчас проходит в Будапеште.
Во второй соревновательный день спортсменки в составе сборной заняли второе место в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. «В финале в составе российской четверки на заключительном этапе плыла 16-летняя Екатерина Никонова. Результат россиян: 3,48,06 секунды. Первое место у пловцов из США — 3,44,84 секунды. Бронза у канадских спортсменов — 3,48,20 секунды», — сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта».
В третий день соревнований спортсменки завоевали ещё одно серебро в составе четвёрки в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В финале сборная России уступила команде из США. Третье место заняли спортсмены из Италии.
В начале июля 16-летняя Екатерина Никонова взяла золото на первенстве Европы по плаванию.