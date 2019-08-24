Новосибирские пловчихи помогли сборной России выиграть две серебряных медали чемпионата мира

Две пловчихи из Новосибирска — Дарья Трофимова и Екатерина Никонова — помогли сборной страны выиграть серебряные медали чемпионата мира по плаванию, который сейчас проходит в Будапеште.

Во второй соревновательный день спортсменки в составе сборной заняли второе место в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. «В финале в составе российской четверки на заключительном этапе плыла 16-летняя Екатерина Никонова. Результат россиян: 3,48,06 секунды. Первое место у пловцов из США — 3,44,84 секунды. Бронза у канадских спортсменов — 3,48,20 секунды», — сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта».