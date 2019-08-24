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Новосибирские пловчихи помогли сборной России выиграть две серебряных медали чемпионата мира

Спортсменки участвовали в эстафетах

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Девушки выступили в двух эстафетах

Фото: СШОР «Центр водных видов спорта» / vk.com/swim_nsk

Две пловчихи из Новосибирска — Дарья Трофимова и Екатерина Никонова — помогли сборной страны выиграть серебряные медали чемпионата мира по плаванию, который сейчас проходит в Будапеште.

Во второй соревновательный день спортсменки в составе сборной заняли второе место в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. «В финале в составе российской четверки на заключительном этапе плыла 16-летняя Екатерина Никонова. Результат россиян: 3,48,06 секунды. Первое место у пловцов из США — 3,44,84 секунды. Бронза у канадских спортсменов — 3,48,20 секунды», — сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта».

В третий день соревнований спортсменки завоевали ещё одно серебро в составе четвёрки в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В финале сборная России уступила команде из США. Третье место заняли спортсмены из Италии.

В начале июля 16-летняя Екатерина Никонова взяла золото на первенстве Европы по плаванию.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    24 авг 2019 в 02:04

    Зачем нам информация про плавчих? Про пловцов пожалуйста напишите что-нибудь.