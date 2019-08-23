Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 65.62
eur 72.83

Все новости

Все новости
Происшествия

Под Новосибирском столкнулись «Жигули» и внедорожник — один человек погиб

Полиции предстоит разобраться, кто из водителей выехал на встречку

Поделиться

194
1 Обсудить

Водитель «Жигулей» погиб на месте

Фото: Александр Ощепков / НГС

В пятницу, 23 августа, в Тогучинском районе на автодороге К-16 столкнулись внедорожник и легковушка. В аварии погиб один человек.

«Лобовое столкновение. Toyota Land Cruiser Prado и ВАЗ-2105. Столкновение произошло при перестроении из полосы в полосу. <...>. В результате столкновения на месте скончался водитель ВАЗа», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве также уточнили, что, предположительно, перестраивались оба водителя, однако кто при этом выехал на встречку, пока не ясно.

Если вы стали свидетелем аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 

В прошлый понедельник два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Новосибирск — Барнаул.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП с погибшимлобовое столкновение

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 23:49

    Встретились пруль и тазик