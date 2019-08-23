Водитель «Жигулей» погиб на месте
Фото: Александр Ощепков / НГС
В пятницу, 23 августа, в Тогучинском районе на автодороге К-16 столкнулись внедорожник и легковушка. В аварии погиб один человек.
«Лобовое столкновение. Toyota Land Cruiser Prado и ВАЗ-2105. Столкновение произошло при перестроении из полосы в полосу. <...>. В результате столкновения на месте скончался водитель ВАЗа», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве также уточнили, что, предположительно, перестраивались оба водителя, однако кто при этом выехал на встречку, пока не ясно.
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