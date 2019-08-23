«Без прописки не пускают»: жители Балластного карьера перекрыли переезд для машин из других районов

Сегодня, 23 августа, около 18:00 несколько человек перекрыли для машин железнодорожный переезд в Ленинском районе Новосибирска, который ведёт от улицы Клубной в Балластный карьер. Очевидцы предположили, что это недовольные жители частного сектора — они требовали с водителей показать паспорта с пропиской и только тогда пропускали через переезд.

«Понятное дело, что народ, кто работает с "Сибита", со Станционки очередь — конечно, удобнее через карьер проехать. <...> Женщина стоит с телефоном, если у тебя нет паспорта с пропиской, кто вам может подтвердить [что здесь живёте], не пускает. Мужчина там бегает на машины кидается, вроде как не пропускает, пока документы не покажут. И гарные хлопцы там стоят», — рассказала корреспонденту НГС читательница Оксана.