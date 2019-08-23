«Без прописки не пускают»: жители Балластного карьера перекрыли переезд для машин из других районов

Группа людей требовала с водителей показать паспорта с пропиской и только тогда пропускала через переезд
Фото: читательница НГС
Сегодня, 23 августа, около 18:00 несколько человек перекрыли для машин железнодорожный переезд в Ленинском районе Новосибирска, который ведёт от улицы Клубной в Балластный карьер. Очевидцы предположили, что это недовольные жители частного сектора — они требовали с водителей показать паспорта с пропиской и только тогда пропускали через переезд.
«Понятное дело, что народ, кто работает с "Сибита", со Станционки очередь — конечно, удобнее через карьер проехать. <...> Женщина стоит с телефоном, если у тебя нет паспорта с пропиской, кто вам может подтвердить [что здесь живёте], не пускает. Мужчина там бегает на машины кидается, вроде как не пропускает, пока документы не покажут. И гарные хлопцы там стоят», — рассказала корреспонденту НГС читательница Оксана.
Оксана добавила, что сама ехала на день рождения и поворачивать на переезде ей не нужно было, но из-за перекрытия и конфликтов на самой дороге образовалась огромная пробка. С трудом, по словам читательницы, по Клубной проехала скорая помощь.
В Новосибирске часто жильцы пытаются огородить свою территорию. Например, на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска перекрыли сквозной проезд, положив на него бетонные полусферы. А в центре города с жильцов одного из домов на Красном проспекте стали требовать плату за проезд во двор.