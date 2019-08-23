Из-за пожаров в Сибири серые журавли на месяц раньше улетели на юг

Орнитологи заметили пролетающих над Новосибирском серых журавлей. Пятнадцать птиц летели не привычным клином, а вразброс.

«Услышал курлыканье и увидел в небе среди дождевых облаков летящих на юго-запад на высоте около 600 метров журавлей. Они летели беспорядочным строем, а не клином, как обычно, довольно быстро, как бы чем-то напуганные, как в панике или торопились, но я думаю, что не из-за грозовых туч», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.

Он добавил, что обычно птицы отправляются на юг только в середине сентября.