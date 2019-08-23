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Дым лесных пожаров над Новосибирском

Из-за пожаров в Сибири серые журавли на месяц раньше улетели на юг

Взрослые особи отправились в путь без молодых птиц

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Журавли, по словам орнитолога, летели нестройным рядом и как будто были в панике

Фото: Денис Жбир / vk.com / siberianbirdsguide

Орнитологи заметили пролетающих над Новосибирском серых журавлей. Пятнадцать птиц летели не привычным клином, а вразброс.

«Услышал курлыканье и увидел в небе среди дождевых облаков летящих на юго-запад на высоте около 600 метров журавлей. Они летели беспорядочным строем, а не клином, как обычно, довольно быстро, как бы чем-то напуганные, как в панике или торопились, но я думаю, что не из-за грозовых туч», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.

Он добавил, что обычно птицы отправляются на юг только в середине сентября.

«Это может свидетельствовать о том, что взрослые покинули места гнездования без молодых. Молодым ещё рано отправляться в такой дальний путь и на такой большой высоте. <...> Скорее всего, неудачное было гнездование у этих птиц, и они отправились раньше обычного. <...> Скорее всего, сказались вот эти пожары к северо-востоку от Новосибирской области. Не обязательно эти места гнездования пострадали от пожаров, могло сыграть свою роль сильное задымление», — добавил Яновский.

В этом году одними из первых в полёт на юг из Новосибирска отправились стрижи, а вслед за ними потянулись и мелкие насекомоядные птички камышовки.

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 21:36

    Вот что значит не тушить вовремя пожары из-за нецелесообразности:( А молодняк то выживет сам..Вот как губят люди природу..

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 21:52

    Был бы я птицей, то тоже улетел бы далеко, даже из страны! Но геи не летают:((

    С Богаткова
    23 авг 2019 в 21:49

    А мой внук на север улетел, в лагерь, на целый год. Не хотел конечно очень, но приговор суда в силу вступил.