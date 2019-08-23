Занял на отпуск и смартфон: портрет новосибирца, который не отдаёт микрокредиты

«Статистика по возрастной структуре должников микрофинансовых организаций в Новосибирской области схожа с общероссийскими тенденциями. Так, максимальное количество должников со сроком просрочки в 90 дней и больше находятся в возрасте 25–30 лет — почти четверть от общего числа [должников], на втором месте — заёмщики в возрасте 35–40 лет (18%). [Дальше идёт] категория 31–34 года (17,5%) и 41–50 лет — 15,1%. Меньше всего микрокредиты берут новосибирцы в возрасте 18–24 лет — таких около 13% — и старше 51 года (12%)», — рассказал корреспонденту НГС президент НАПКА Эльман Мехтиев.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств составили портрет новосибирца, которого можно назвать злостным должником микрофинансовых организаций. Оказалось, что это молодые люди в возрасте 25–30 лет, которым деньги нужны для путешествий, развлечения и покупки гаджетов.

Просрочка более 90 дней, как уточнили в НАПКА, считается в микрофинансовых организациях безнадёжной: она тяжело поддаётся взысканию из-за особенности клиентов.

Из всех «безнадежных» должников, погасивших долг в течение первого полугодия 2019 года, активнее остальных возвращали деньги должники в возрасте 18–24 лет. Чуть менее активно расплачивались с задолженностями люди старше 60 лет.

Хуже всего возвращали долги поле трёхмесячной просрочки клиенты в возрасте 31–50 лет, несмотря на стабильный заработок и накопленный уровень благосостояния.



Аналитики НАПКА изучили и гендерную составляющую должников микрофинансовых организаций. Оказалось, что в категории в возрасте 18–30 лет на женщин приходится 45% всех займов, а в возрасте свыше 51 года — уже 60%. Эксперты связывают это с тем, что в молодости заботу о материальном благополучии семьи берут на себя в основном мужчины. В зрелом возрасте из-за разводов и высокой ранней смертности мужчин бытом чаще занимаются уже женщины.

«В зависимости от возраста заёмщика цели оформления займа меняются. Если в более молодом возрасте заёмщики склонны тратить деньги на путешествия, одежду, развлечения, гаджеты и именно на эти цели берут займы, то после 35 лет траты становятся более взвешенными, как и цели займа: обучение ребёнка, здоровье, ремонт квартиры. дачи, покупка бытовой техники. Более возрастная категория также занимает деньги на подарки внукам и на дачные нужды», — пояснили в НАПКА.

