Хоккейная «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» на турнире Ромазана

Сегодня, 23 августа, в Магнитогорске прошёл второй матч для ХК «Сибирь» на турнире памяти Ивана Ромазана. Новосибирцы играли с челябинской командой «Трактор».

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу новосибирских противников. ХК «Сибирь» удалось забить только одну шайбу за минуты до конца матча.

Вчера новосибирцы проиграли команде «Металлург» в первом матче хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана. Игра закончилась со счётом 0:6. На этой неделе также стало известно, кто в «Сибири» будет новым капитаном в грядущем сезоне.