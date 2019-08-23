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Хоккейная «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» на турнире Ромазана

Противники забили новосибирцам две шайбы. «Сибирь» в ответ — только одну

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ХК «Сибирь» удалось забить одну шайбу

Фото: 1obl.ru

Сегодня, 23 августа, в Магнитогорске прошёл второй матч для ХК «Сибирь» на турнире памяти Ивана Ромазана. Новосибирцы играли с челябинской командой «Трактор».

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу новосибирских противников. ХК «Сибирь» удалось забить только одну шайбу за минуты до конца матча.

Вчера новосибирцы проиграли команде «Металлург» в первом матче хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана. Игра закончилась со счётом 0:6. На этой неделе также стало известно, кто в «Сибири» будет новым капитаном в грядущем сезоне.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    23 авг 2019 в 19:25

    Такой хоккей нам не нужен!

    Вовчик1955
    23 авг 2019 в 19:23

    Всех гнать из команды, вместе с тренером. Позорище!

    Увы...
    23 авг 2019 в 19:18

    Ничего не поменялось с прошлого сезона,к сожалению...НИ-ЧЕ-ГО....Стабильность,елы-палы....