Мотоциклист разбился в ДТП на Софийской — прибывшие на место автоинспекторы не нашли мотоцикла

Авария произошла на улице Софийской
Фото: Александр Ощепков
Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня вечером, 23 августа, в Советском районе Новосибирска.
Об этом корреспонденту НГС сообщил один из врачей горбольницы
«Авария произошла на улице Софийской, точнее я не скажу. Его привезли к нам на 20 минут. К сожалению, он умер», — рассказали корреспонденту НГС.
Как сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, сейчас сотрудники ГИБДД выехали на место.
«Сегодня в полк ГИБДД поступила информация о том, что в Советском районе водитель мотоцикла не справился с управлением, после чего совершил столкновение с деревом. Нам известно, что мотоциклист был доставлен в третью больницу. Он получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Сейчас ГИБДД ищет свидетелей, которые видели аварию или место ДТП, так как мотоцикл так и не был обнаружен на месте аварии. Сотрудники ведомства предполагают, что мотоциклист был не один. Свидетелей ГИБДД просит обратиться по телефонам 232–23–51 и 232–23–21.
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Мотоциклисты и велосипедисты часто попадают в аварии в Новосибирске. К сожалению, нередко подобные ДТП заканчиваются трагически — тяжёлыми травмами или смертями. Так, в конце июля на трассе под Новосибирском мусоровоз сбил велосипедиста — от полученных травм велосипедист погиб.