Мотоциклист разбился в ДТП на Софийской — прибывшие на место автоинспекторы не нашли мотоцикла

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня вечером, 23 августа, в Советском районе Новосибирска.

Об этом корреспонденту НГС сообщил один из врачей горбольницы № 3 , куда привезли пострадавшего мотоциклиста.

«Авария произошла на улице Софийской, точнее я не скажу. Его привезли к нам на 20 минут. К сожалению, он умер», — рассказали корреспонденту НГС.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, сейчас сотрудники ГИБДД выехали на место.

«Сегодня в полк ГИБДД поступила информация о том, что в Советском районе водитель мотоцикла не справился с управлением, после чего совершил столкновение с деревом. Нам известно, что мотоциклист был доставлен в третью больницу. Он получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.