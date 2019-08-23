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Происшествия

Мотоциклист разбился в ДТП на Софийской — прибывшие на место автоинспекторы не нашли мотоцикла

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось

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Авария произошла на улице Софийской

Фото: Александр Ощепков

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня вечером, 23 августа, в Советском районе Новосибирска.

Об этом корреспонденту НГС сообщил один из врачей горбольницы № 3, куда привезли пострадавшего мотоциклиста.

«Авария произошла на улице Софийской, точнее я не скажу. Его привезли к нам на 20 минут. К сожалению, он умер», — рассказали корреспонденту НГС.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, сейчас сотрудники ГИБДД выехали на место.

«Сегодня в полк ГИБДД поступила информация о том, что в Советском районе водитель мотоцикла не справился с управлением, после чего совершил столкновение с деревом. Нам известно, что мотоциклист был доставлен в третью больницу. Он получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас ГИБДД ищет свидетелей, которые видели аварию или место ДТП, так как мотоцикл так и не был обнаружен на месте аварии. Сотрудники ведомства предполагают, что мотоциклист был не один. Свидетелей ГИБДД просит обратиться по телефонам 232–23–51 и 232–23–21. 

Если вы стали свидетелем аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 

Мотоциклисты и велосипедисты часто попадают в аварии в Новосибирске. К сожалению, нередко подобные ДТП заканчиваются трагически — тяжёлыми травмами или смертями. Так, в конце июля на трассе под Новосибирском мусоровоз сбил велосипедиста — от полученных травм велосипедист погиб.

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ДТПулица Софийская

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    23 авг 2019 в 18:45

    Мотоцикл украли?

    23 авг 2019 в 18:56

    Наверное мотоцикл в реку упал и утонул.

    23 авг 2019 в 18:32

    Врезаться в дерево - это классика. Хорошо что не в автомобиль или пешехода, иначе ходи потом и доказывай, что моцик виноват.