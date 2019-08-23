Подросток получил условный срок за драку в школе

«На перемене после первого урока в Чулымской средней образовательной школе Здвинского района между 15-летним обвиняемым и 12-летним потерпевшим произошла словесная ссора. Возникший конфликт обвиняемый продолжил после урока, он подошел на втором этаже школы к потерпевшему и применил к нему прием в виде броска через бедро, в результате которого причинил тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области. После инцидента в отношении подростка было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По информации областного управления СУ СК России по Новосибирской области, инцидент произошёл 23 сентября 2017 года.

В Новосибирской области 17-летний подросток подрался со школьником и получил условный срок.

Решением суда 17-летний подросток получил 1 год и 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на год. Кроме того, ему предстоит выплатить пострадавшему моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

Недавно Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум посетительницам кафе, которые сначала устроили пьяный дебош, а потом напали на приехавших за ними полицейских.

