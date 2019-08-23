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Криминал

Подросток получил условный срок за драку в школе

Школьник должен выплатить пострадавшему 50 тысяч

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Пострадавший оказался в больнице после броска через бедро

Фото: chul.zdv.edu54.ru, Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирской области 17-летний подросток подрался со школьником и получил условный срок.

По информации областного управления СУ СК России по Новосибирской области, инцидент произошёл 23 сентября 2017 года.

«На перемене после первого урока в Чулымской средней образовательной школе Здвинского района между 15-летним обвиняемым и 12-летним потерпевшим произошла словесная ссора. Возникший конфликт обвиняемый продолжил после урока, он подошел на втором этаже школы к потерпевшему и применил к нему прием в виде броска через бедро, в результате которого причинил тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

После инцидента в отношении подростка было возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Решением суда 17-летний подросток получил 1 год и 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на год. Кроме того, ему предстоит выплатить пострадавшему моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

Недавно Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум посетительницам кафе, которые сначала устроили пьяный дебош, а потом напали на приехавших за ними полицейских.

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насилие в школе

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    23 авг 2019 в 18:15

    если тяжкий вред, то какая условка?!

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 18:22

    Два года до суда, при этом дело яйца выеденного не стоит, это следствие, или что то другое? Тогда сколько длится следствие о других преступлениях

    cerb
    23 авг 2019 в 18:11

    два года мусолили..
    условку родили..
    хорошо еще, что не в сизо мариновался..по малолетке