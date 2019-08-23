"Новосибирской психбольнице понадобился дорогой внедорожник с кожаной отделкой и ионизацией воздуха".

Оплатить покупку заказчик намерен из федерального бюджета
Фото: kia.ru
Новосибирская психбольница специализированного типа с интенсивным наблюдением решила купить на бюджетные деньги полноприводной внедорожник почти за 2 миллиона рублей.
Психбольница, работающая на улице Охотской, планирует приобрести белый внедорожник или кроссовер мощностью не менее 170 л.с. с объёмом двигателя не менее 2,4 литра, следует из документов на сайте госзакупок. Машина должна быть с подключаемым полным приводом и с 6-ступенчатым автоматом.
В комплектацию также должны входить система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, раздельный климат-контроль с ионизацией воздуха, круиз-контроль, навигация, Bluetooth для подключения мобильного телефона, подогрев рулевого колеса, передних сидений и лобового стекла, аудиосистема не менее чем с 6 динамиками. Обязательны рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей.
Под характеристики, указанные в документах закупки, подходит, например, KIA Sorento и ряд других корейских кроссоверов.
За машину, отвечающую всем заявленным требованиям, психибольница готова отдать 1 миллион 999 тысяч 966,67 рубля. В качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта приводятся предложения трёх поставщиков. Оплатить покупку заказчик намерен из федерального бюджета.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Минздрава России с просьбой уточнить, для чьих нужд больница покупает эту машину и рассматривало ли учреждение покупку более дешёвого варианта. Дозвониться до самой психиатрической больницы не удалось.
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