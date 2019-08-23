"Новосибирской психбольнице понадобился дорогой внедорожник с кожаной отделкой и ионизацией воздуха".

Новосибирская психбольница специализированного типа с интенсивным наблюдением решила купить на бюджетные деньги полноприводной внедорожник почти за 2 миллиона рублей.



Психбольница, работающая на улице Охотской, планирует приобрести белый внедорожник или кроссовер мощностью не менее 170 л.с. с объёмом двигателя не менее 2,4 литра, следует из документов на сайте госзакупок. Машина должна быть с подключаемым полным приводом и с 6-ступенчатым автоматом.

В комплектацию также должны входить система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, раздельный климат-контроль с ионизацией воздуха, круиз-контроль, навигация, Bluetooth для подключения мобильного телефона, подогрев рулевого колеса, передних сидений и лобового стекла, аудиосистема не менее чем с 6 динамиками. Обязательны рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей.