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Дороги и транспорт

Новосибирской психбольнице понадобился дорогой внедорожник с кожаной отделкой и ионизацией воздуха

Под характеристики подходит KIA Sorento и другие корейские автомобили

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Оплатить покупку заказчик намерен из федерального бюджета

Фото: kia.ru

Новосибирская психбольница специализированного типа с интенсивным наблюдением решила купить на бюджетные деньги полноприводной внедорожник почти за 2 миллиона рублей.

Психбольница, работающая на улице Охотской, планирует приобрести белый внедорожник или кроссовер мощностью не менее 170 л.с. с объёмом двигателя не менее 2,4 литра, следует из документов на сайте госзакупок. Машина должна быть с подключаемым полным приводом и с 6-ступенчатым автоматом. 

В комплектацию также должны входить система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, раздельный климат-контроль с ионизацией воздуха, круиз-контроль, навигация, Bluetooth для подключения мобильного телефона, подогрев рулевого колеса, передних сидений и лобового стекла, аудиосистема не менее чем с 6 динамиками. Обязательны рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей. 

Под характеристики, указанные в документах закупки, подходит, например, KIA Sorento и ряд других корейских кроссоверов.

За машину, отвечающую всем заявленным требованиям, психибольница готова отдать 1 миллион 999 тысяч 966,67 рубля. В качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта приводятся предложения трёх поставщиков. Оплатить покупку заказчик намерен из федерального бюджета.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Минздрава России с просьбой уточнить, для чьих нужд больница покупает эту машину и рассматривало ли учреждение покупку более дешёвого варианта. Дозвониться до самой психиатрической больницы не удалось.

Ранее Управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе решило купить чёрный легковой автомобиль за 2,5 миллиона рублей с кожаным салоном — на нем будут возить заместителя генерального прокурора РФ.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    23 авг 2019 в 19:06

    Отстаньте. Это для Наполеона.

    Гость
    23 авг 2019 в 19:05

    "Новосибирской психбольнице понадобился дорогой внедорожник с кожаной отделкой и ионизацией воздуха".
    Психов возить?

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 19:13

    Теперь всё сходится - они там совсем с ума сошли!