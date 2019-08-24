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Накололи на «Вилку»: на фестиваль еды в центре съехались 22 ресторана

Кроме еды организаторы обещают музыку и лекции

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Фестиваль проводится во дворе гостиницы «Центральная», который стал уже привычной площадкой для подобных мероприятий

Фото: Стас Соколов / НГС

На площадке за гостиницей «Центральная» начал работу арт-фуд фестиваль «Вилка». Организаторам удалось собрать рекордное для такого рода мероприятий количество участников, которые будут готовить еду

Фестиваль «Вилка» проводится впервые. Как сообщил один из его организаторов Олег Нечетский, в фестивале принимают участие 22 фудпроекта. Преимущественно это точки стационарных баров и кафе, которые специально для фестиваля придумали выездные варианты своих концепций. 

Принять участие в «Вилке» решили не только начинающие рестораторы, но и такие крупные холдинги как, например, компания Дениса Иванова

Принять участие в «Вилке» решили не только начинающие рестораторы, но и такие крупные холдинги как, например, компания Дениса Иванова

Так, например, ресторан и пивоварня «Гуси» присутствует на фестивале сразу двумя своими заведениями — основным рестораном в Академгородке и баром «Гуси в городе», который расположен на площади Маркса. Компания Дениса Иванова соорудила точку паназиатской уличный еды на базе своего кафе Aziatish и выездной бар Beerman. Среди других менее крупных, но тоже уже известных заведений, свои точки на фестивале открыли бар The Rooks, бургерная Spot&Choo`s, шашлычная «Бар еды» и т. д.

На фестивале можно будет также купить продукцию новосибирских маленьких сыроварен, копчёности, мороженое без лактозы, пряности, кофе и т. д.

На фестивале можно будет попробовать самую разную еду — от рамена до шашлыков

На фестивале можно будет попробовать самую разную еду — от рамена до шашлыков

Кроме еды организаторы обещают культурную программу: выступления музыкальных групп, актеров и просто интересных людей, а также лекторий — спикерами станут известные рестораторы, блогеры, путешественники.

Фестиваль будет работать два дня: в субботу с 12:00 до 23:00 и в воскресенье с 11:00 до 21:00.

Площадка за гостиницей «Центральная» становится привычным местом проведения подобного рода фестивалей. За последние полтора месяца здесь уже успели пройти «Фуд-маркет» и «Органик Фест».

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    24 авг 2019 в 12:53

    И всё-таки ул. Ленина должна стать пешеходной!

    Qwerty
    24 авг 2019 в 12:43

    Вон там на фотке я вижу где очередь вся стоять будет. За хот-догом.

    Qwerty
    24 авг 2019 в 12:42

    Работать надо. Лентяи. Лишь бы пожрать.