Накололи на «Вилку»: на фестиваль еды в центре съехались 22 ресторана

Фестиваль проводится во дворе гостиницы «Центральная», который стал уже привычной площадкой для подобных мероприятий

На площадке за гостиницей «Центральная» начал работу арт-фуд фестиваль «Вилка». Организаторам удалось собрать рекордное для такого рода мероприятий количество участников, которые будут готовить еду

Фестиваль «Вилка» проводится впервые. Как сообщил один из его организаторов Олег Нечетский, в фестивале принимают участие 22 фудпроекта. Преимущественно это точки стационарных баров и кафе, которые специально для фестиваля придумали выездные варианты своих концепций.

Принять участие в «Вилке» решили не только начинающие рестораторы, но и такие крупные холдинги как, например, компания Дениса Иванова Фото: Стас Соколов / НГС

Так, например, ресторан и пивоварня «Гуси» присутствует на фестивале сразу двумя своими заведениями — основным рестораном в Академгородке и баром «Гуси в городе», который расположен на площади Маркса. Компания Дениса Иванова соорудила точку паназиатской уличный еды на базе своего кафе Aziatish и выездной бар Beerman. Среди других менее крупных, но тоже уже известных заведений, свои точки на фестивале открыли бар The Rooks, бургерная Spot&Choo`s, шашлычная «Бар еды» и т. д.

На фестивале можно будет также купить продукцию новосибирских маленьких сыроварен, копчёности, мороженое без лактозы, пряности, кофе и т. д.

На фестивале можно будет попробовать самую разную еду — от рамена до шашлыков Фото: Стас Соколов / НГС