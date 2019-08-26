Во дворах на Красном проспекте начали строить клубный дом в форме ракушки

Дом начали строить на участке между жилым домом по улице Ермака, 4 и зданием Минобороны на Красном проспекте, 53

На улице Державина в центре Новосибирска начали строить дом, по форме напоминающий ракушку-наутилус, — разрешение на строительство компания-застройщик «Объект-Про» получила в июне, сейчас на площадке идут активные работы.

Как рассказала корреспонденту НГС соучредитель компании-застройщика Екатерина Шагина, на участке, который ранее значился в федеральной собственности и был продан с торгов, построят 8-этажный клубный дом на 24 квартиры с нежилыми 1-м и 2-м этажами.



Перед началом строительства на участке построили подпорную стенку высотой 20 м, рассказали в компании Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Согласно проектной декларации, площадь квартир будет варьироваться от 87,26 до 178 кв. м, на верхнем этаже спроектировали пентхаусы высотой до 7 м. В каждой квартире, по информации застройщика, предусмотрены гардеробные, постирочные и кладовые помещения. На уровне второго этажа будет большая терраса на две квартиры, часть кровли также будет эксплуатируемой. Под домом построят двухуровневый паркинг на 50 автомобилей с тремя скоростными автомобильными лифтами.

Чтобы обеспечить «клубный вид» из окон жителей дома, застройщик меняет фасад и окна в штабе СВО Фото: МФЦН «Объект-Про»

Планы на коммерческие помещения пока не утверждены, предварительно там хотят разместить SPA-центр с бассейном и офисы. По договорённости с жителями соседнего дома на улице Ермака, 4 территории домов объединят и огородят, а зону вокруг благоустроят: вдоль стены штаба Сибирского военного округа (его адрес — Красный проспект, 53 / Державина, 3) уже высадили липовую аллею, в проекте предусмотрены фонари и лавочки, а также ремонт улицы Ермака от здания штаба до улицы Советской. Кроме того, застройщик сегодня обновляет фасад штаба, выходящий на стройку, и планирует заменить с этой стороны окна.

Проект разработал новосибирский архитектор, руководитель студии N. ORT Сергей Чертков. Как пояснили в компании-застройщике, за основу концепции он взял форму наутилуса, которая соответствует золотому сечению.

В разрезе проект по форме напоминает ракушку наутилуса, а высотная часть — геометку Фото: МФЦН «Объект-Про»

«Можно было просто построить дом из клинкера, это уже дорого и красиво, но архитектор решил создать уникальный, ценный архитектурный объект, — говорит Екатерина Шагина. — Мы постараемся какие-то премии получить, везде будем о нём говорить».

