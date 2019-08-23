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Выборы-2019

Чтобы в графе поставить крест: НГС собрал 16 кандидатов в мэры в одном бюллетене

До голосования допустили 16 кандидатов

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Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирская городская избирательная комиссия опубликовала бюллетень со списком допущенных к выборам кандидатов. Голосвание пройдёт в воскресенье, 8 сентября. 

Текст бюллетеня с полным списком кандидатов и их биографиями опубликован на сайте комиссии. 

В документе указаны 16 кандидатов.

НГС сопроводил список фотографиями кандидатов, а также привёл короткую справку о них, которая будет напечатана на каждом избирательном бюллетене.

В список вошли все официально зарегистрированные кандидаты, а мы снабдили информацию о них фотографиями

В список вошли все официально зарегистрированные кандидаты, а мы снабдили информацию о них фотографиями

Голосом будет считаться любой знак, оставленный в квадрате напротив фамилии кандидата.

Обновлено: один из зарегистрированных кандидатов в мэры Новосибирска пенсионер и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев снял свою кандидатуру с выборов.

«По какой причине будет сложно сказать. Пока комментировать не стану. Чуть позже обязательно скажу», — пообещал он.

В избиркоме информацию о снятии Проничева подтвердили, отметив, что уже приняли решение об аннулировании его кандидатуры.

Изначально в избирательную комиссию подали заявления 20 кандидатов, однако четверых избирком по разным причинам не зарегистрировал. Аналогичная ситуация произошла и в Москве — подобное решение вызвало в столице волну протестов и многотысячных митингов.

В конце июля НГС изучил профили потенциальных мэров — кандидаты пишут о себе, своих взглядах, интересах и семьях, критикуют власть и, разумеется, постят котиков.

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    КОММЕНТАРИИ (130)

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 16:56

    Не-я для себя давно всё решил.Я за Бойко голосую.Сустав нефункционирующий-его надо удалять.Иначе завалится всё тело.

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 16:59

    Только Пинус или Бойко остальные пусть лесом идут

    Семаргл
    23 авг 2019 в 17:01

    Даже из чечни лезут во власть 20-летние подростки с должностью гендиректора.это что пиар чечни?