Чтобы в графе поставить крест: НГС собрал 16 кандидатов в мэры в одном бюллетене

НГС сопроводил список фотографиями кандидатов, а также привёл короткую справку о них, которая будет напечатана на каждом избирательном бюллетене.

Текст бюллетеня с полным списком кандидатов и их биографиями опубликован на сайте комиссии.

Новосибирская городская избирательная комиссия опубликовала бюллетень со списком допущенных к выборам кандидатов. Голосвание пройдёт в воскресенье, 8 сентября.

В список вошли все официально зарегистрированные кандидаты, а мы снабдили информацию о них фотографиями

Обновлено: один из зарегистрированных кандидатов в мэры Новосибирска пенсионер и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев снял свою кандидатуру с выборов.

«По какой причине будет сложно сказать. Пока комментировать не стану. Чуть позже обязательно скажу», — пообещал он.



В избиркоме информацию о снятии Проничева подтвердили, отметив, что уже приняли решение об аннулировании его кандидатуры.

Изначально в избирательную комиссию подали заявления 20 кандидатов, однако четверых избирком по разным причинам не зарегистрировал. Аналогичная ситуация произошла и в Москве — подобное решение вызвало в столице волну протестов и многотысячных митингов.

В конце июля НГС изучил профили потенциальных мэров — кандидаты пишут о себе, своих взглядах, интересах и семьях, критикуют власть и, разумеется, постят котиков.

