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Происшествия
Школьника убило током

Прокуратура нашла нарушения на свалке, где от удара током погиб 10-летний ребёнок

Мальчик погиб в середине июля в Кировском районе, когда гулял недалеко от дома

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Следственный комитет уже провёл обыски и выемку документов в нескольких государственных учреждениях

Фото: Александр Ощепков / НГС

Прокуратура отчиталась о результатах проверки гибели 10-летнего мальчика, которого убило током в Кировском районе Новосибирска.

В ведомстве подтвердили, что на месте гибели школьника был отвал грунта и строительного мусора, на который залез ребёнок.

«17 июля несовершеннолетний, имея свободный доступ к проходу на эту территорию, забрался на отвал, над которым проходил провод воздушной линии электропередач, от непосредственного контакта с которым мальчик погиб на месте происшествия», — описали последовательность событий в областной прокуратуре.

Прокуроры выяснили, что районная администрация не проследила за устранением отвала грунта, бытовых и строительных отходов. Участок же находится в ведении муниципалитета. Не было и проверок этой свалки.

«В целях устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь главе администрации Кировского района внесено представление (на рассмотрении). <…> Также выявлено ненадлежащее осуществление АО "РЭС" контроля за режимом охранной зоны электросетей, запрещающей размещение свалок под воздушными линиями электропередач, что послужило основанием для внесения прокуратурой представления генеральному директору АО "РЭС"», — сообщается на сайте новосибирской прокуратуры.

Прокуратура пообещала проконтролировать процесс устранения всех нарушений.

17 июля два мальчика из жилмассива «Просторный» пошли на отвал мусора и грунта, через которые жители новостроек ходят на автобусную остановку. 10-летний Артур случайно задел свисающий низко над землёй электропровод — мальчик умер мгновенно. В этот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

О смерти сына его мама узнала из чата соседей — как рассказала женщина, их семья переехала в новую квартиру всего за 5 дней до происшествия.

А 26 июля стало известно, что «Региональные электрические сети» зимой проводили проверку на месте несанкционированного отвала — по словам представителей компании, ещё в феврале расстояние от воздушной линии до земли соответствовало норме.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    23 авг 2019 в 16:27

    В общем пожурили и пригрозили пальчиком. Свалку кто образовал почему не нашли? Свалка сама до таких гор не вырастает за один день. Кто виновен в смерти пацана? Ответьте на главный вопрос!

    23 авг 2019 в 16:28

    Если бы мэрия вовремя провела работы, сделав ограждение, трагедии удалось бы избежать. В очередной раз халатность чиновников обернулась горем для семьи