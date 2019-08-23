Прокуратура нашла нарушения на свалке, где от удара током погиб 10-летний ребёнок

Следственный комитет уже провёл обыски и выемку документов в нескольких государственных учреждениях

Прокуратура отчиталась о результатах проверки гибели 10-летнего мальчика, которого убило током в Кировском районе Новосибирска. В ведомстве подтвердили, что на месте гибели школьника был отвал грунта и строительного мусора, на который залез ребёнок. «17 июля несовершеннолетний, имея свободный доступ к проходу на эту территорию, забрался на отвал, над которым проходил провод воздушной линии электропередач, от непосредственного контакта с которым мальчик погиб на месте происшествия», — описали последовательность событий в областной прокуратуре.

Прокуроры выяснили, что районная администрация не проследила за устранением отвала грунта, бытовых и строительных отходов. Участок же находится в ведении муниципалитета. Не было и проверок этой свалки. «В целях устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь главе администрации Кировского района внесено представление (на рассмотрении). <…> Также выявлено ненадлежащее осуществление АО "РЭС" контроля за режимом охранной зоны электросетей, запрещающей размещение свалок под воздушными линиями электропередач, что послужило основанием для внесения прокуратурой представления генеральному директору АО "РЭС"», — сообщается на сайте новосибирской прокуратуры. Прокуратура пообещала проконтролировать процесс устранения всех нарушений. 17 июля два мальчика из жилмассива «Просторный» пошли на отвал мусора и грунта, через которые жители новостроек ходят на автобусную остановку. 10-летний Артур случайно задел свисающий низко над землёй электропровод — мальчик умер мгновенно. В этот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

