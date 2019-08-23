Соучредителя «ПТК-30» Антона Коновалова признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирска признал требования Сбербанка о признании Антона Коновалова банкротом обоснованными. Информация об этом появилась в карточке дела на сайте Арбитражного суда. Сбербанк подал иск в середине марта 2019 года. Сумма заявленных исковых требований составила 239,2 миллиона рублей. Согласно информации на сайте арбитража, суд встал на сторону Сбербанка и теперь в отношении соучредителя компании-застройщика «ПТК-30» введут процедуру реструктуризации долгов. Арбитражным управляющим назначена Степана Лютова из Евросибирской ассоциации саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Сбербанк подал иск в середине марта 2019 года. Сумма заявленных исковых требований составила 239,2 миллиона рублей. При этом, отмечается в документах, общая сумма исковых требований заявленных всеми кредиторами равняется почти 778 миллионам рублей. В Сбербанке оперативно комментировать решение Арбитражного суда отказались, попросив направить запрос. В сентябре прошлого года Антона Коновалова и его отца Владимира Коновалова отправили в СИЗО, а позже поместили под домашний арест. Тогда в прокуратуре сообщали, что семью Коноваловых подозревают в продаже квартир, которые находились в залоге у Сбербанка. В центре скандала «ПТК-30» оказалась именно после того, как сотрудники начали забираться на строительный кран, требуя расчёта. Первый случай произошёл ещё в мае на улице Вилюйской — там на стрелу крана забрался 30-летний сотрудник ООО «Стройсервисмеханизация». Спустился вниз он только тогда, когда руководство расплатилось с ним за последние 7 месяцев. Вскоре сотрудники компании устроили небольшой митинг возле головного офиса «ПТК-30».

