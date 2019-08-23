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Бизнес

Соучредителя «ПТК-30» Антона Коновалова признали банкротом

До этого его обвиняли в продаже квартир, находящихся в залоге у банка

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Совладельца «ПТК-30» Антона Коновалова подозревают в мошенничестве

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Арбитражный суд Новосибирска признал требования Сбербанка о признании Антона Коновалова банкротом обоснованными.

Информация об этом появилась в карточке дела на сайте Арбитражного суда. Сбербанк подал иск в середине марта 2019 года. Сумма заявленных исковых требований составила 239,2 миллиона рублей. 

Согласно информации на сайте арбитража, суд встал на сторону Сбербанка и теперь в отношении соучредителя компании-застройщика «ПТК-30» введут процедуру реструктуризации долгов. Арбитражным управляющим назначена Степана Лютова из Евросибирской ассоциации саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

Сбербанк подал иск в середине марта 2019 года. Сумма заявленных исковых требований составила 239,2 миллиона рублей. При этом, отмечается в документах, общая сумма исковых требований заявленных всеми кредиторами равняется почти 778 миллионам рублей.

В Сбербанке оперативно комментировать решение Арбитражного суда отказались, попросив направить запрос.

В сентябре прошлого года Антона Коновалова и его отца Владимира Коновалова отправили в СИЗО, а позже поместили под домашний арест. Тогда в прокуратуре сообщали, что семью Коноваловых подозревают в продаже квартир, которые находились в залоге у Сбербанка. 

В центре скандала «ПТК-30» оказалась именно после того, как сотрудники начали забираться на строительный кран, требуя расчёта. Первый случай произошёл ещё в мае на улице Вилюйской — там на стрелу крана забрался 30-летний сотрудник ООО «Стройсервисмеханизация». Спустился вниз он только тогда, когда руководство расплатилось с ним за последние 7 месяцев. Вскоре сотрудники компании устроили небольшой митинг возле головного офиса «ПТК-30»

Группа компаний «ПТК-30» — крупная строительная фирма, включает в себя несколько компаний как Новосибирска и области, так и других регионов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 33 действующие новосибирские компании разных сфер деятельности возглавляет (или является их совладельцем) Антон Коновалов. Одна из этих фирм — ООО «Виакон» — имеет головную кампанию ООО «Флеревилль» на Кипре. Помимо этого, на полного тёзку Коновалова Антона Владимировича оформлены 16 компаний в Москве, Краснодарском крае, Самарской и Ростовской областях, Удмуртии и 2 фермерских хозяйства — в Самарской области и Красноярском крае. 

Владимир Коновалов, отец Антона, по данным «СПАРК», руководит 25 новосибирскими компаниями. На тёзку Коновалова Владимира Ивановича также оформлены 19 компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Магадане, Удмуртии, в Пермском, Камчатском, Краснодарском краях, Иркутской, Оренбургской и Томской областях. За Владимиром Коноваловым также числятся фермерское и рыболовное хозяйства.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Сергей
    23 авг 2019 в 15:35

    Убеждаюсь в том, что чем больше денег хапнул - тем более сухим из воды вышел

    Мясоруб
    23 авг 2019 в 15:32

    Откупятся Топ менеджеры, а простые люди с плакатами около мэрии будут ночевать!!!

    С той стороны
    23 авг 2019 в 15:42

    Внимание обратил на написанное мелким тестом ...за Владимиром Коноваловым числятся фермерские и рыболовные хозяйства ...
    Любят у нас строители сверх доходы закапывать в полях или зарыбливать в водоёмах ...Джулай тоже рыбкой владеет , даже на публику ее в речку выпускает ...статьи были .
    А зачем строителям не профильные активы ?? ..увы ....глубокий вопрос .))