Соучредителя «ПТК-30» Антона Коновалова признали банкротом

Совладельца «ПТК-30» Антона Коновалова подозревают в мошенничестве
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Арбитражный суд Новосибирска признал требования Сбербанка о признании Антона Коновалова банкротом обоснованными.
Информация об этом появилась в карточке дела на сайте Арбитражного суда. Сбербанк подал иск в середине марта 2019 года. Сумма заявленных исковых требований составила 239,2 миллиона рублей.
Согласно информации на сайте арбитража, суд встал на сторону Сбербанка и теперь в отношении соучредителя компании-застройщика «ПТК-30» введут процедуру реструктуризации долгов. Арбитражным управляющим назначена Степана Лютова из Евросибирской ассоциации саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Сбербанк подал иск в середине марта 2019 года. Сумма заявленных исковых требований составила 239,2 миллиона рублей. При этом, отмечается в документах, общая сумма исковых требований заявленных всеми кредиторами равняется почти 778 миллионам рублей.
В Сбербанке оперативно комментировать решение Арбитражного суда отказались, попросив направить запрос.
В сентябре прошлого года Антона Коновалова и его отца Владимира Коновалова отправили в СИЗО, а позже поместили под домашний арест. Тогда в прокуратуре сообщали, что семью Коноваловых подозревают в продаже квартир, которые находились в залоге у Сбербанка.
В центре скандала «ПТК-30» оказалась именно после того, как сотрудники начали забираться на строительный кран, требуя расчёта. Первый случай произошёл ещё в мае на улице Вилюйской — там на стрелу крана забрался 30-летний сотрудник ООО «Стройсервисмеханизация». Спустился вниз он только тогда, когда руководство расплатилось с ним за последние 7 месяцев. Вскоре сотрудники компании устроили небольшой митинг возле головного офиса «ПТК-30».
Группа компаний «ПТК-30» — крупная строительная фирма, включает в себя несколько компаний как Новосибирска и области, так и других регионов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 33 действующие новосибирские компании разных сфер деятельности возглавляет (или является их совладельцем) Антон Коновалов. Одна из этих фирм — ООО «Виакон» — имеет головную кампанию ООО «Флеревилль» на Кипре. Помимо этого, на полного тёзку Коновалова Антона Владимировича оформлены 16 компаний в Москве, Краснодарском крае, Самарской и Ростовской областях, Удмуртии и 2 фермерских хозяйства — в Самарской области и Красноярском крае.
Владимир Коновалов, отец Антона, по данным «СПАРК», руководит 25 новосибирскими компаниями. На тёзку Коновалова Владимира Ивановича также оформлены 19 компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Магадане, Удмуртии, в Пермском, Камчатском, Краснодарском краях, Иркутской, Оренбургской и Томской областях. За Владимиром Коноваловым также числятся фермерское и рыболовное хозяйства.