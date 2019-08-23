«От безысходности»: 89-летняя сибирячка Баба Шура пожаловалась губернатору на бар под окнами

«Недобросовестные предприниматели <…> пользуются пробелами в законодательстве, которые не спешат устранять народные избранники. А общество взамен получает шум ночью, криминал, грязь и так далее. <…> От безысходности Александра Николаевна решилась записать видеообращение к губернатору», — говорится на странице сообщества, где также опубликовано видеообращение Бабы Шуры.

89-летняя Александра Смирнова записала видеожалобу на пивной бар на улице 40 лет Комсомола, 55 в Советском районе Новосибирска — её возмутил мусор и шум от посетителей заведения.

Местные жители недовольны не только шумом, но и мусором, который оставляют посетители пивного бара.

«Мы хотим, чтобы закрыли эту пивнушку. Убрали её. Она не даёт нам ночью покоя! Она работает очень давно, с 90-х годов. Они сильно хозяйничают, много берут на себя. А мы этого не хотим. Помогите нам, ради бога!» — рассказала корреспонденту НГС Баба Шура.



НГС не удалось связаться с баром на 40 лет Комсомола, 55 — в справочнике 2ГИС его номер не указан. Режим работы — с 16:00 до 4:00.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой рассказать, как отреагирует губернатор на видеообращение Бабы Шуры. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

На церемонии «Народной премии НГС» жительница Академгородка Зоя Григорьевна Попова, больше известная как баба Зоя, пожаловалась губернатору Андрею Травникову на плохую дорогу до её дачи. Через два дня дорогу полностью отремонтировали.