В кинотеатре «Победа» раздадут бесплатные билеты на ночные сеансы с популярными фильмами

«Это семейный фильм "Домовой", военная драма "Балканский рубеж" и комедия "Полицейский с Рублёвки". Сеансы пройдут в 20:00, 22:00 и в полночь субботы, 24 августа. Вход бесплатный, но мы всё же решили сделать его по билетам. Будем выдавать по 4 билета в одни руки на каждый сеанс», — рассказали корреспонденту НГС в «Победе».

В субботу, 24 августа, в кинотеатре «Победа» пройдёт всероссийская акция «Ночь кино». В честь Дня российского кино в трёх залах бесплатно покажут отечественные фильмы, которые набрали за последнее время наибольший зрительский рейтинг.

Перед каждым бесплатным сеансом зрители поучаствуют в розыгрыше подарочных карт на 300 рублей и билетов на две новые отечественные картины: криминальную драму про 1990-е «Бык» и фильм о скандальном российском писателе Владимире Сорокине «Сорокин трип».



Молодой режиссёр драмы «Бык» Борис Акопов получил за свою картину высшую награду XXX российского фестиваля «Кинотавр» в июне 2019 года. «Бык» уже идёт в «Победе». Премьера фильма «Сорокин трип» состоится 12 сентября.



В сам День российского кино, который отмечается 27 августа, в «Победе» покажут фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».

Одним из последних фильмов, который вызвал ажиотаж у новосибирцев, стал девятый фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».