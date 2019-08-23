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Здоровье

Четверо новосибирцев с ВИЧ попросили у властей бесплатные продуктовые наборы

Для получения помощи нужно собрать внушительный пакет документов

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На 2019 год в Новосибирске всего закупили более 9 тысяч продуктовых наборов

Фото: Густаво Зырянов / НГС, читательница НГС

В «Центре СПИД» и департаменте по социальной политике мэрии рассказали, сколько новосибирцев с ВИЧ обратились за продуктовыми наборами — претендовать на такую помощь горожане могут после майского постановления мэра. 

На этой неделе НГС публиковал колонку одной из активисток, которая попыталась первой получить продуктовый набор, но столкнулась с проблемами и в «Центре СПИД», и в соцзащите

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что «Центр СПИД» ни разу не отказывал в выдаче справки, нужной для получения набора. 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями на базе Городской инфекционной клинической больницы № 1 не регистрировал отказов о выдаче справок пациентам для получения продуктовых наборов — всего, с начала действия программы, было выдано 15 справок», — рассказали корреспонденту НГС в ведомстве.

Активисты советуют сделать копии всех документов, а также не забыть взять с собой СНИЛС

Активисты советуют сделать копии всех документов, а также не забыть взять с собой СНИЛС

В департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска добавили, что с полным пакетом документов в Комплексные центры социального обслуживания населения обратились четыре человека, из них двое продуктовые наборы уже получили.

«Натуральная помощь в виде продуктовых наборов оказывается отдельным категориям граждан, определённых порядком один раз в месяц. <...> Администрации районов получили информацию о внесении изменений в порядок, предусматривающий введение новой категории получателей, дополнительно по каналам СЭД (системы электронного документооборота. — Прим. ред.)», — говорится в официальном ответе департамента на запрос корреспондента НГС.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска на 2019 год, всего закуплено 9083 продуктовых наборов на 6 миллионов рублей.

Весной этого года в Новосибирске запустили акцию в соцсетях «Открытые лица». В группе пациентского сообщества помощи ЛЖВ «Остров» начали публиковать реальные истории и фото людей, живущих с ВИЧ, — они откровенно отвечают, почему решились рассказать о себе.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 15:57

    За какие заслуги они должны получать бесплатные продуктовые наборы, может ещё дать им бесплатно алкоголь, сигареты

    23 авг 2019 в 15:59

    Не совсем понимаю. Для чего больным ВИЧ необходимы эти наборы?
    Продукты не диетические, а самые обычные. Каким образом такое питание может способствовать оздоровлению?
    По-моему, налицо очередной распил городского бюджета.

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 15:58

    Смотрите, жиром заплывут от такого бичпайка.