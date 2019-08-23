Четверо новосибирцев с ВИЧ попросили у властей бесплатные продуктовые наборы

На 2019 год в Новосибирске всего закупили более 9 тысяч продуктовых наборов
Фото: Густаво Зырянов / НГС, читательница НГС
В «Центре СПИД» и департаменте по социальной политике мэрии рассказали, сколько новосибирцев с ВИЧ обратились за продуктовыми наборами — претендовать на такую помощь горожане могут после майского постановления мэра.
На этой неделе НГС публиковал колонку одной из активисток, которая попыталась первой получить продуктовый набор, но столкнулась с проблемами и в «Центре СПИД», и в соцзащите.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что «Центр СПИД» ни разу не отказывал в выдаче справки, нужной для получения набора.
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями на базе Городской инфекционной клинической больницы
В департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска добавили, что с полным пакетом документов в Комплексные центры социального обслуживания населения обратились четыре человека, из них двое продуктовые наборы уже получили.
«Натуральная помощь в виде продуктовых наборов оказывается отдельным категориям граждан, определённых порядком один раз в месяц. <...> Администрации районов получили информацию о внесении изменений в порядок, предусматривающий введение новой категории получателей, дополнительно по каналам СЭД (системы электронного документооборота. — Прим. ред.)», — говорится в официальном ответе департамента на запрос корреспондента НГС.
По данным пресс-службы мэрии Новосибирска на 2019 год, всего закуплено 9083 продуктовых наборов на 6 миллионов рублей.
Весной этого года в Новосибирске запустили акцию в соцсетях «Открытые лица». В группе пациентского сообщества помощи ЛЖВ «Остров» начали публиковать реальные истории и фото людей, живущих с ВИЧ, — они откровенно отвечают, почему решились рассказать о себе.