Четверо новосибирцев с ВИЧ попросили у властей бесплатные продуктовые наборы

В «Центре СПИД» и департаменте по социальной политике мэрии рассказали, сколько новосибирцев с ВИЧ обратились за продуктовыми наборами — претендовать на такую помощь горожане могут после майского постановления мэра.

На этой неделе НГС публиковал колонку одной из активисток, которая попыталась первой получить продуктовый набор, но столкнулась с проблемами и в «Центре СПИД», и в соцзащите.



В Министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что «Центр СПИД» ни разу не отказывал в выдаче справки, нужной для получения набора.

