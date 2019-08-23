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Дороги и транспорт

У новосибирского метро появится новый сайт на китайском языке

Предыдущую версию сайта признали морально устаревшей

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Новый сайт заработал 22 августа

Фото: Густаво Зырянов / НГС

У Новосибирского метрополитена появился новый сайт — в ближайшее время информацию о подземке можно будет читать на английском и китайском языках. 

По информации Новосибирского метрополитена, новый сайт заработал с 22 августа. Разработчик — новосибирская компания Code Studio. 

«Мы изучали транспортные сайты различных стран, городов, смотрели, какую информацию они показывают. Пришли к выводу, что сайт должен быть простым, навигационно понятным, удобным», — рассказал НГС руководитель Code Studio Александр Смирнов. 

По его словам, старый сайт новосибирского метрополитена уже был морально устаревшим, в том числе потому что его было неудобно просматривать с планшетов и смартфонов. Кроме того, была плохая навигация, некоторые разделы перекликались или находились один в другом. 

На сайте новосибирского метро можно заказать услугу сопровождения для слабовидящих пассажиров и инвалидов

На сайте новосибирского метро можно заказать услугу сопровождения для слабовидящих пассажиров и инвалидов

Александр Смирнов подчеркнул, что авторы сделали упор на новостные блоки, так как, по его мнению, сайт Новосибирского метрополитена — один из самых медийных в стране, потому что там часто появляются новости и обновления. 

Дизайнеры выпустили финальную версию, но некоторые моменты планируют доработать. «Во-первых, есть некий процент людей, которые заходят из других стран — много туристов из Китая, Кореи, поэтому возможно подключение этих языков, помимо английского», — рассказал о перспективах сайта Александр Смирнов. 

После публикации в новосибирском метрополитене уточнили, что версия сайта на китайском языке пока под вопросом и окончательное решение будет принято позже. 

Недавно в новосибирском метро утвердили новый логотип — символ подземки теперь перекликается с флагом города и не будет меняться ближайшие 20 лет. 

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    23 авг 2019 в 13:37

    Может лучше новую станцию?

    23 авг 2019 в 13:41

    В Москве 22 станции открывают в год! Так при союзе не строили наверно потому что строили метро во всей стране.
    Травников и Локоть, вам запретили просить деньги на метро?
    Наша область отдала в прошлом году 55млрд руб Москве а обратно получила 5млрд. Дагестан к слову 66 млрд...

    демограф
    23 авг 2019 в 13:45

    всё верно - пора учить язык будущего населения региона