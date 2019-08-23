У новосибирского метро появится новый сайт на китайском языке

«Мы изучали транспортные сайты различных стран, городов, смотрели, какую информацию они показывают. Пришли к выводу, что сайт должен быть простым, навигационно понятным, удобным», — рассказал НГС руководитель Code Studio Александр Смирнов.

У Новосибирского метрополитена появился новый сайт — в ближайшее время информацию о подземке можно будет читать на английском и китайском языках.

По его словам, старый сайт новосибирского метрополитена уже был морально устаревшим, в том числе потому что его было неудобно просматривать с планшетов и смартфонов. Кроме того, была плохая навигация, некоторые разделы перекликались или находились один в другом.

На сайте новосибирского метро можно заказать услугу сопровождения для слабовидящих пассажиров и инвалидов

Александр Смирнов подчеркнул, что авторы сделали упор на новостные блоки, так как, по его мнению, сайт Новосибирского метрополитена — один из самых медийных в стране, потому что там часто появляются новости и обновления.

Дизайнеры выпустили финальную версию, но некоторые моменты планируют доработать. «Во-первых, есть некий процент людей, которые заходят из других стран — много туристов из Китая, Кореи, поэтому возможно подключение этих языков, помимо английского», — рассказал о перспективах сайта Александр Смирнов.

После публикации в новосибирском метрополитене уточнили, что версия сайта на китайском языке пока под вопросом и окончательное решение будет принято позже.

Недавно в новосибирском метро утвердили новый логотип — символ подземки теперь перекликается с флагом города и не будет меняться ближайшие 20 лет.