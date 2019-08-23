Новосибирский суд заблокировал пять сайтов по продаже паспортов РФ

Железнодорожный суд Новосибирска закрыл пять сайтов, продававших поддельные паспорта Российской Федерации. Их нашла прокуратура Каргатского района.

«Стоимость паспорта варьировалась от 10 до 30 тысяч рублей, в зависимости от сроков изготовления поддельных документов. Чем быстрее — тем дороже. Поддельные паспорта распространялись на всей территории России. Сделки оформлялись удалённо», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

По информации прокуратуры, в суд было направлено административное исковое заявление о признании размещённой на сайтах информации незаконной и запрещённой к распространению. Железнодорожный районный суд Новосибирска полностью удовлетворил требования прокурора. Роскомнадзор заблокировал запрещённые сайты.