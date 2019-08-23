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Криминал

Новосибирский суд заблокировал пять сайтов по продаже паспортов РФ

Запрещённые сервисы предлагали купить поддельные документы за 10–30 тысяч рублей

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Стоимость паспорта варьировалась от 10 до 30 тысяч рублей

Фото: Александр Ощепков / НГС

Железнодорожный суд Новосибирска закрыл пять сайтов, продававших поддельные паспорта Российской Федерации. Их нашла прокуратура Каргатского района.

«Стоимость паспорта варьировалась от 10 до 30 тысяч рублей, в зависимости от сроков изготовления поддельных документов. Чем быстрее — тем дороже. Поддельные паспорта распространялись на всей территории России. Сделки оформлялись удалённо», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

По информации прокуратуры, в суд было направлено административное исковое заявление о признании размещённой на сайтах информации незаконной и запрещённой к распространению. Железнодорожный районный суд Новосибирска полностью удовлетворил требования прокурора. Роскомнадзор заблокировал запрещённые сайты.

«Железнодорожный районный суд рассматривал дело, так как Роскомнадзор находится именно в этом районе. Это практически единственный суд, который занимается рассмотрением подобных исков. <…> Органы прокуратуры открыты для подобной информации [о запрещённых сайтах] из любых источников», — добавил Дмитрий Лямкин.

А в июле этого года Роскомнадзор объявил о том, что включил популярное приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. По запросу силовиков владельцы платформы будут выдавать информацию о пользователях и ключи для расшифровки сообщений.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    23 авг 2019 в 12:37

    Прадаёца пачпарт, ни парватый, ни золяпаный, нидорохо. Абращацца на склат ТБО. Спрасить Сматрящива.

    Хех
    23 авг 2019 в 12:34

    Документ поддельный, а бланки, печати?

    23 авг 2019 в 12:28

    Надеюсь поспорта то ликвидными останутся. А то у меня три, но денег норм так отдал