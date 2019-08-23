Новосибирский суд заблокировал пять сайтов по продаже паспортов РФ

Стоимость паспорта варьировалась от 10 до 30 тысяч рублей
Фото: Александр Ощепков / НГС
Железнодорожный суд Новосибирска закрыл пять сайтов, продававших поддельные паспорта Российской Федерации. Их нашла прокуратура Каргатского района.
«Стоимость паспорта варьировалась от 10 до 30 тысяч рублей, в зависимости от сроков изготовления поддельных документов. Чем быстрее — тем дороже. Поддельные паспорта распространялись на всей территории России. Сделки оформлялись удалённо», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
По информации прокуратуры, в суд было направлено административное исковое заявление о признании размещённой на сайтах информации незаконной и запрещённой к распространению. Железнодорожный районный суд Новосибирска полностью удовлетворил требования прокурора. Роскомнадзор заблокировал запрещённые сайты.
«Железнодорожный районный суд рассматривал дело, так как Роскомнадзор находится именно в этом районе. Это практически единственный суд, который занимается рассмотрением подобных исков. <…> Органы прокуратуры открыты для подобной информации [о запрещённых сайтах] из любых источников», — добавил Дмитрий Лямкин.
А в июле этого года Роскомнадзор объявил о том, что включил популярное приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. По запросу силовиков владельцы платформы будут выдавать информацию о пользователях и ключи для расшифровки сообщений.