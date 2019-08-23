«Рубили мясо прямо в ванной»: читатели НГС рассказывают адские истории про квартирантов

Позавчера НГС рассказал историю сибирячки Евгении, которая сдала свою квартиру на КСМ многодетной семье, а через полгода обнаружила, что жильцы исчезли, прихватив с собой всё, что было в доме — даже швабру и ручки с окон. Мы попросили читателей поделиться своими историями взаимоотношений с арендаторами — и от некоторых шевелятся волосы на голове. Екатерина: «За год квартира заросла паутиной» Мы тут тоже столкнулись со странными квартирантами: муж, жена + 2 детей. Оба работают. Так вот: нас вызывали каждый раз, как засорится ванна или погаснет свет в комнате. «Глава» семейства не в состоянии был ничего делать, при них вся наша техника сломалась, и мы, как дураки, купили им все новое. Как-то нас затопил сосед... Так они стали возмущаться и просить, чтобы мы сами красили потолки от потеков. Затем дом решил менять стояки, а он стоял стеной, не пускал. Пока УК не позвонила мне, я дала добро. И выслушала от них столько всего... Муж не выдержал наездов, и, короче, съехали они, и слава богу! Всю мебель привели в негожий вид, все заморили, паутина по всем потолкам — и это за год пользования чужим имуществом! Слов нет, как мы разочарованы. А с виду приличными казались...

127: «Квартиранты сбежали, пробив дырку в столе» Как-то сдала приличной семейной паре квартиру после ремонта на длительный срок, через месяц сбросили ключи в почтовый ящик и сбежали. За этот месяц также не оплатили коммуналку, и долг по интернету набежал, который они провели. В столе дырку оставили, дверь от морозильной камеры даже отломали, испортили тефлоновую посуду и много мелочей. Засоры во всех трубах. Обязательно нужно брать депозит в размере квартплаты или половины, несмотря на финансовые трудности квартиросъемщиков. Нет денег на депозит — нет аренды. Елена К.: «В квартире остались только пустые бутылки и презервативы» У нас соседка сдала квартиру представителям какой-то религиозной организации. А сама уехала в деревню к родственникам и там подсчитывала будущие барыши: аванс она не брала. И вот через полгода застала свою квартиру пустой и разгромленной, в которой были только пустые бутылки и использованные презервативы. А потом счет пришел за международные телефонные переговоры тысяч на 100.

Культура: «Ребенок разрисовал все обои» Муж после смерти бабушки в деревне дом многодетным оставил, так они всё до последней вилки вынесли и сбежали за день до возврата ключей. А у меня обои содрали перед выездом, так как спиногрыз их ВСЁ разрисовал. Так они через полгода опять просились. Думали, что я их после ремонта пущу... Житель Либерти Сити: «Драли обои, ломали стулья...» Вот ведь уроды бывают на свете. Кое-что давно сдаю в аренду, тоже повидал всякого. Исчезали с ключами в неизвестном направлении, несколько раз разбивали раковину, драли обои, ломали стулья, рубили мясо прямо в ванной, курили кальяны в помещении. И что интересно, фейс-контроль не всегда помогает понять, кто есть кто, арендодатель вообще никак не защищён. Частично решить проблему помогает залог. Той: «Купила квартиру с жильцами, которые не хотели уезжать» У меня похожая ситуация была, когда квартиру покупала. Жильцы (к слову, тоже семейная пара с ребенком), с которыми была договоренность у предыдущих владельцев, никак не хотели выезжать. В ход с их стороны шли уговоры, мольбы, угрозы. Но я купила себе квартиру и скиталась по друзьям. Жильцы не платили два месяца и не съезжали. Повезло, что предыдущие владельцы сами приехали убалтывать их. Итог: 31 декабря я наконец-то вошла в квартиру и увидела, что вся сантехника скручена, лампочки (даже патроны) срезаны, обои содраны, линолеум содран… И что вот делать? Писать заявление в полицию? Люди — свиньи, но ребенка жалко... Хотя долго себя упрекала, что ничего не предприняла, так как они легко могли уверовать в свою безнаказанность и вытворять такое дальше.