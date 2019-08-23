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Бизнес

Томскому холдингу разрешили купить Кудряшовский мясокомбинат

Сделку по покупке крупнейшего новосибирского свинокомплекса одобрила антимонопольная служба

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На покупку Кудряшовского мясокомбината нацелился крупный сибирский холдинг, в состав которого уже входит 10 производственных предприятий

Фото: Стас Соколов / НГС

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство «Сибирской Аграрной Группы» о покупке Кудряшовского мясокомбината и АО «Кудряшовское».

Решения об этом опубликованы в базе документов на официальном сайте ФАС России.

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство АО "Сибирская Аграрная Группа" <…> о приобретении доли в уставном капитале ООО "Кудряшовский мясокомбинат" <…> в размере 100% и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в одном из опубликованных документов.

Согласно другому решению, ФАС также позволила «Сибирской Аграрной Группе» купить 100% голосующих акций АО «Кудряшовское».

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу «Сибирской Аграрной Группы» с просьбой уточнить, когда планируется заключение сделок, какова их сумма и что даст «Сибирской Аграрной Группе» покупка этих активов.

Согласно информации на сайте АО «Сибирская Аграрная Группа», сейчас в холдинг входит 10 производственных предприятий. Это шесть свиноводческих комплексов в Томской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия, мясокомбинаты в Томске, Кемерово и Екатеринбурге и птицефабрика «Томская». 

Накануне издание РБК также сообщило о том, что Сбербанк ведёт переговоры о покупке доли новосибирской компании 2ГИС. Но официально эту информацию в компаниях не подтверждают.

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 12:38

    надеюсь мясо в продукции теперь появится

    С той стороны.
    23 авг 2019 в 12:47

    А Вы всё губки будите дуть , и возмущаться ... голосуйте за КПРФ ..и всё Ок, будет отвечаю вам в городе... ни кто, ни чего продавать не будет , всё народное . с народом останется !

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 12:44

    Ну и зачем продают?
    Были колбасы весьма не плохого качества, а теперь неизвестно что будет.