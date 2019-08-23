Томскому холдингу разрешили купить Кудряшовский мясокомбинат

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство АО "Сибирская Аграрная Группа" <…> о приобретении доли в уставном капитале ООО "Кудряшовский мясокомбинат" <…> в размере 100% и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в одном из опубликованных документов.

Решения об этом опубликованы в базе документов на официальном сайте ФАС России.

Согласно другому решению, ФАС также позволила «Сибирской Аграрной Группе» купить 100% голосующих акций АО «Кудряшовское».



Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу «Сибирской Аграрной Группы» с просьбой уточнить, когда планируется заключение сделок, какова их сумма и что даст «Сибирской Аграрной Группе» покупка этих активов.

Согласно информации на сайте АО «Сибирская Аграрная Группа», сейчас в холдинг входит 10 производственных предприятий. Это шесть свиноводческих комплексов в Томской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия, мясокомбинаты в Томске, Кемерово и Екатеринбурге и птицефабрика «Томская».



Накануне издание РБК также сообщило о том, что Сбербанк ведёт переговоры о покупке доли новосибирской компании 2ГИС. Но официально эту информацию в компаниях не подтверждают.

