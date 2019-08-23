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«Разрыто всё»: коммунальщики продлили перекрытие улицы Обской на три недели

На прошлой неделе в СГК обещали закончить ремонт к 20 августа, но не успели

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С 17 августа в некоторых домах на Обской отключена горячая вода

Фото: читатель НГС

Ремонт теплосетей на улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска задержался ещё на несколько дней — работы должны были закончиться 20 августа, но коммунальщики сдвинули срок завершения ещё на три недели.

Информацию о том, что из-за ремонтных работ закрытым остаётся выезд с Обской в сторону Речного вокзала, в редакцию НГС сообщил читатель Игорь.

Из-за ремонтных работ сейчас перекрыт выезд к Речному вокзалу

Из-за ремонтных работ сейчас перекрыт выезд к Речному вокзалу

«Горячей воды нет с вечера 17 августа. Управляющая компания давала объявления, что её не будет в связи с ремонтом на магистральном трубопроводе. <…> Учитывая, как всё это сейчас выглядит, могут и не дать. Раскоп этот перекрыл выезд на Речной вокзал. Разрыто всё очень основательно. По объявлению должны были закончить ещё 8 дней назад», — описал ситуацию читатель НГС.

На прошлой неделе в пресс-службе Сибирской генерирующей компании пояснили, что задержка ремонта вызвана сложностью работ и обилием грунтовых вод. Тогда окончание работы было намечено на 20 августа.

Коммунальщики должны были закончить работы к 15 августа. Позже они передвинули срок окончания работ до 20 августа

Коммунальщики должны были закончить работы к 15 августа. Позже они передвинули срок окончания работ до 20 августа

«График капитального ремонта на улице Обской по замене трубопровода диаметром 500 мм и длиной больше 700 м скорректирован. Работы планируется завершить в середине сентября. Производство монтажных работ осложнилось большим количеством грунтовых вод и соседством различных коммуникаций. Потребители на все время ремонтных работ были запитаны по резервной схеме подачи горячей воды», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

В энергокомпании добавили, что за последние три года на этой теплосети нашли и отремонтировали 12 серьёзных дефектов. Длина теплотрассы в этом районе — 700 метров.

Недавно из-за аварийного ремонта теплотрассы пришлось сузить улицу Ватутина и перенести остановку «ГУМ» — работы там закончат только 23 августа.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    23 авг 2019 в 13:21

    На них реально никакой управы чтоли нет?

    671
    23 авг 2019 в 13:19

    На Ватутина ещё в понедельник закончили, правда асфальт уложили криво, а на том месте в прошлом году делали ремонт дороги по программе безопасные дороги, вышло, что зря...