«Разрыто всё»: коммунальщики продлили перекрытие улицы Обской на три недели

С 17 августа в некоторых домах на Обской отключена горячая вода

Ремонт теплосетей на улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска задержался ещё на несколько дней — работы должны были закончиться 20 августа, но коммунальщики сдвинули срок завершения ещё на три недели. Информацию о том, что из-за ремонтных работ закрытым остаётся выезд с Обской в сторону Речного вокзала, в редакцию НГС сообщил читатель Игорь.

Из-за ремонтных работ сейчас перекрыт выезд к Речному вокзалу Фото: читатель НГС

«Горячей воды нет с вечера 17 августа. Управляющая компания давала объявления, что её не будет в связи с ремонтом на магистральном трубопроводе. <…> Учитывая, как всё это сейчас выглядит, могут и не дать. Раскоп этот перекрыл выезд на Речной вокзал. Разрыто всё очень основательно. По объявлению должны были закончить ещё 8 дней назад», — описал ситуацию читатель НГС.

На прошлой неделе в пресс-службе Сибирской генерирующей компании пояснили, что задержка ремонта вызвана сложностью работ и обилием грунтовых вод. Тогда окончание работы было намечено на 20 августа.

Коммунальщики должны были закончить работы к 15 августа. Позже они передвинули срок окончания работ до 20 августа Фото: читатель НГС