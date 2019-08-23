Возмущённая вырубкой деревьев сибирячка вышла на одиночный пикет у мэрии Новосибирска

«Терешкова ещё решила вокруг оформить это каким-то образом. И рубит деревья. Крупные, здоровые, лиственные. Которые нужны, чтобы поглощать выхлопные газы и шум, все вредные вещества. И в прошлом году только замостили асфальтом. В этом году асфальт вырубили и теперь делают плитку. Причём газона будет меньше, чем плитки. Потом это деньги, извините меня. Откуда деньги? Вот такой идиотизм», — объяснила свою позицию Фомина.

Участница движения «Защитим Нарымский сквер» Татьяна Фомина вышла к зданию мэрии сегодня утром в 10 часов. Как рассказала сибирячка корреспонденту НГС, она считает недопустимой вырубку деревьев в Центральном парке .

Она заметила, что неоднократно обращалась к мэрии и правительству Новосибирской области с просьбами остановить вырубку деревьев на месте строительства ЛДС у улицы Немировича-Данченко.

«Мы писали по ледовому дворцу, где вырубили огромное количество леса, обращались по поводу лицея, где вырубили сквер. Обращались по улице 1905 года, прося восстановить газон. Вместо восстановления там вырубили деревья. У нас непрерывно идёт борьба за зелёные зоны», — говорит Татьяна Фомина.

Анна Терешкова заявила корреспонденту НГС, что решение о вырубке принято на законных основаниях — после получения заключения экспертизы, для которой пригласили учёных ботсада и преподавателей НГПУ.

«В своё время в Центральном парке что выросло, то выросло. Там никто не занимался планомерными высадками деревьев и каких-то растений. То, что нанесло ветром, то, что росло на кладбище, — то и растёт сейчас там. Когда мы разрабатывали проект зелёных зон, у нас было полностью заказано исследование всех растений в Центральном парке. Больше половины деревьев признали больными и старыми. В рамках благоустройства порядка 30 деревьев и было убрано», — заявила Анна Терешкова. Она подчеркнула, что сама не заинтересована в вырубке здоровых деревьев.