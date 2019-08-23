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Политика

Возмущённая вырубкой деревьев сибирячка вышла на одиночный пикет у мэрии Новосибирска

Татьяна Фомина уверена, что ответственность за вырубку деревьев лежит на конкретном чиновнике

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Фомина обвинила начальника одного из департаментов мэрии в массовых вырубках деревьев. Спустя минуту после начала пикета к ней подошёл охранник (на фото справа), но акцию он не прервал

Фото: Михаил Руднев / НГС

Жительница Новосибирска Татьяна Фомина устроила одиночный пикет перед зданием мэрии — она обвинила начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анну Терешкову в массовых вырубках деревьев.

Участница движения «Защитим Нарымский сквер» Татьяна Фомина вышла к зданию мэрии сегодня утром в 10 часов. Как рассказала сибирячка корреспонденту НГС, она считает недопустимой вырубку деревьев в Центральном парке.

«Терешкова ещё решила вокруг оформить это каким-то образом. И рубит деревья. Крупные, здоровые, лиственные. Которые нужны, чтобы поглощать выхлопные газы и шум, все вредные вещества. И в прошлом году только замостили асфальтом. В этом году асфальт вырубили и теперь делают плитку. Причём газона будет меньше, чем плитки. Потом это деньги, извините меня. Откуда деньги? Вот такой идиотизм», — объяснила свою позицию Фомина. 

Она заметила, что неоднократно обращалась к мэрии и правительству Новосибирской области с просьбами остановить вырубку деревьев на месте строительства ЛДС у улицы Немировича-Данченко.

«Мы писали по ледовому дворцу, где вырубили огромное количество леса, обращались по поводу лицея, где вырубили сквер. Обращались по улице 1905 года, прося восстановить газон. Вместо восстановления там вырубили деревья. У нас непрерывно идёт борьба за зелёные зоны», — говорит Татьяна Фомина.

Анна Терешкова заявила корреспонденту НГС, что решение о вырубке принято на законных основаниях — после получения заключения экспертизы, для которой пригласили учёных ботсада и преподавателей НГПУ. 

«В своё время в Центральном парке что выросло, то выросло. Там никто не занимался планомерными высадками деревьев и каких-то растений. То, что нанесло ветром, то, что росло на кладбище, — то и растёт сейчас там. Когда мы разрабатывали проект зелёных зон, у нас было полностью заказано исследование всех растений в Центральном парке. Больше половины деревьев признали больными и старыми. В рамках благоустройства порядка 30 деревьев и было убрано», — заявила Анна Терешкова. Она подчеркнула, что сама не заинтересована в вырубке здоровых деревьев. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    23 авг 2019 в 11:43

    Вообще-то,Травников не имеет полномочий вмешиваться в вопросы местного самоуправления.

    23 авг 2019 в 11:45

    Ролик рекламный в статье просто огонь: велосипедистка и шпиц это нечто