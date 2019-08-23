На улице Кирова появится аллея с железной лентой и циркулем

Памятник хотят установить в самом центре сквера «Весна», который находится неподалёку от ГПНТБ и площади Пименова, на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова. Скульптура будет выполнена в виде вьющейся ленты, на которой будут изображены ручки, циркуль, различные книги, атлас, дневник и подкова. Кроме того, на ленте будет выгравирована надпись: «Учитель! Пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени!».

Эскизы с местом установки памятника опубликовали на официальном сайте мэрии Новосибирска. Согласно этим документам, городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики должен провести общественное обсуждение размещения арт-объекта.

В сквере у ГПНТБ в Октябрьском районе Новосибирска может появиться аллея с памятником учителям — скульптуру предложила установить организация ветеранов-пенсионеров педагогического труда.

Как объяснила корреспонденту НГС председатель Совета ветеранов-пенсионеров педагогического труда Светлана Русских, изначально скульптуру хотели сделать в форме шара, однако его изготовление оказалось слишком дорогим.

«Выбрали в результате более дешёвый вариант — это лента. Аллея учителя нам необходима в городе. Есть Дом учителя, памятник учителю, но это всё так далеко и не на глазах. А нам сегодня уже выделили место у ГПНТБ, там уже у нас посажены первые растения — пузыреплодник. Поэтому сейчас наша задача — включить аллею в федеральную программу <...>. Будем, может быть, там проводить выпускные вечера, другие праздники, День знаний. Это то место, на котором тоже будет отдаваться дань учителю и на котором будет воспитываться уважение к учителю», — говорит Русских.

Она уточнила, что сам памятник будет выполнен из металла и установлен на гранитном постаменте.

Вчера у фонтана перед ГПНТБ появилась подсветка — на 200 лампочек для фонтана потратили более 1 миллиона.

В конце июня в Новосибирске предложили установить памятник отцу, читающему своему сыну книгу — его предложил установить Фонд поддержки гражданских и социальных инициатив.