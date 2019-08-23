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У фонтана перед ГПНТБ сделали разноцветную подсветку

На 200 лампочек для фонтана потратили более 1 миллиона

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За минуту фонтан несколько раз меняет цвет 

Фото: Дарья Януш / НГС

На фонтане «Речные цивилизации Сибири. Обь» на площади Пименова в Октябрьском районе Новосибирска запустили разноцветную подсветку вечером в четверг, 22 августа. Две сотни лампочек поочередно подсвечивают струи фонтана зелёным, красным и синим цветами.

«Система состоит из металлоконструкций, на которых смонтированы 200 светильников мощностью 20 Вт каждый. Суммарно получилось 4 кВт светодиодного света — примерно 40 кВт от обычных лампочек. Стоимость светильников — 1,2 миллиона рублей. Позже на комплексе будет установлено еще 100 таких же светильников», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Пока что подсветка работает только на центральном фонтане, а малые фонтаны комплекса «Бия» и «Катунь» не подсвечиваются. Подобную подсветку городские власти планируют сделать также на фонтанах на улице Орджоникидзе и у ДК «Энергия». 

Благодаря подсветке площадь Пименова сильно преобразилась в вечернее время. В светлое время суток перед ГПНТБ уже несколько недель идёт ярмарка мёда — продлится до 6 сентября.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    лена путина
    23 авг 2019 в 11:28

    красиво.

    Честный
    23 авг 2019 в 11:14

    В какую светлую голову чиновника пришло решение разместить там палатки. А потом обижаемся когда даже в хакасии нас называют колхозом и деревней

    23 авг 2019 в 11:07

    а куда делась подстветка с фонтана в первомайском сквере , которую смонтировали в прошлом году*?