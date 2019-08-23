У фонтана перед ГПНТБ сделали разноцветную подсветку

На фонтане «Речные цивилизации Сибири. Обь» на площади Пименова в Октябрьском районе Новосибирска запустили разноцветную подсветку вечером в четверг, 22 августа. Две сотни лампочек поочередно подсвечивают струи фонтана зелёным, красным и синим цветами.



«Система состоит из металлоконструкций, на которых смонтированы 200 светильников мощностью 20 Вт каждый. Суммарно получилось 4 кВт светодиодного света — примерно 40 кВт от обычных лампочек. Стоимость светильников — 1,2 миллиона рублей. Позже на комплексе будет установлено еще 100 таких же светильников», — сообщили в пресс-центре мэрии.