ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в Заельцовском районе

Новосибирская ГИБДД объявила о том, что в предстоящие выходные автоинспекторы будут особенно тщательно искать нетрезвых водителей — на этот раз акция «Нетрезвый водитель» будет проводиться только в Заельцовском районе города.

В Госавтоинспекции рассказали, что поводом для тотальной проверки на трезвость послужили участившиеся случаи ДТП с пьяными водителями.

«Все экипажи ориентированы на выявление водителей в нетрезвом состоянии. Но так как у нас в Заельцовском районе есть очаги аварийности, и на некоторых участках дорог чаще выявляются водитель в нетрезвом состоянии, на этих участках будут проводиться мероприятия. Не один, а несколько экипажей будут останавливать водителей, и, соответственно, будет выше выявляемость и вероятность того, что инспектор остановит нетрезвого водителя», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.