ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в Заельцовском районе

Ловить пьяных водителей будут сразу несколько экипажей ГИБДД
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирская ГИБДД объявила о том, что в предстоящие выходные автоинспекторы будут особенно тщательно искать нетрезвых водителей — на этот раз акция «Нетрезвый водитель» будет проводиться только в Заельцовском районе города.
В Госавтоинспекции рассказали, что поводом для тотальной проверки на трезвость послужили участившиеся случаи ДТП с пьяными водителями.
«Все экипажи ориентированы на выявление водителей в нетрезвом состоянии. Но так как у нас в Заельцовском районе есть очаги аварийности, и на некоторых участках дорог чаще выявляются водитель в нетрезвом состоянии, на этих участках будут проводиться мероприятия. Не один, а несколько экипажей будут останавливать водителей, и, соответственно, будет выше выявляемость и вероятность того, что инспектор остановит нетрезвого водителя», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
Он добавил, что акция будет проводиться в ночное время 25 августа. Точные адреса, где пьяных водителей будут поджидать инспекторы, в ГИБДД не называют.
Согласно ст. 264 КоАП РФ, если водитель в нетрезвом состоянии поранит человека, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Недавно на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.