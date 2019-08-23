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Дороги и транспорт

ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в Заельцовском районе

Автоинспекторы будут ловить нарушителей ночью 25 августа

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Ловить пьяных водителей будут сразу несколько экипажей ГИБДД 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирская ГИБДД объявила о том, что в предстоящие выходные автоинспекторы будут особенно тщательно искать нетрезвых водителей — на этот раз акция «Нетрезвый водитель» будет проводиться только в Заельцовском районе города.

В Госавтоинспекции рассказали, что поводом для тотальной проверки на трезвость послужили участившиеся случаи ДТП с пьяными водителями.

«Все экипажи ориентированы на выявление водителей в нетрезвом состоянии. Но так как у нас в Заельцовском районе есть очаги аварийности, и на некоторых участках дорог чаще выявляются водитель в нетрезвом состоянии, на этих участках будут проводиться мероприятия. Не один, а несколько экипажей будут останавливать водителей, и, соответственно, будет выше выявляемость и вероятность того, что инспектор остановит нетрезвого водителя», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Он добавил, что акция будет проводиться в ночное время 25 августа. Точные адреса, где пьяных водителей будут поджидать инспекторы, в ГИБДД не называют.

Согласно ст. 264 КоАП РФ, если водитель в нетрезвом состоянии поранит человека, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Недавно на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Qwerty
    23 авг 2019 в 10:49

    Сейчас прочитал пока ехал за рулем в центр так у меня чуть бутылка виски из рук не выпала!

    синекрыло
    23 авг 2019 в 10:41

    Спасибо, что предупредили! Сегодня не буду пить за рулем.

    333
    23 авг 2019 в 11:09

    В Калининском значит смело поеду бухим.