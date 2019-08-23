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Экономика

Зарплаты новосибирцев оказались ниже средних по Сибири

Больше всех в регионе зарабатывают финансисты и страховщики

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Самые маленькие зарплаты аналитики обнаружили у работников гостиниц и общепита 

Фото: архив НГС

Новосибирцы зарабатывают на 2835 рублей меньше, чем среднестатистические жители Сибири.

К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размер среднемесячной начисленной зарплаты в сибирских регионах за первую половину 2019 года.

В Новосибирской области среднемесячная начисленная зарплата, включая налоги, оказалась на уровне 37 173 рублей. Самый высокий уровень зарплат статистики обнаружили в сфере финансов и страхования — 66 267 рублей в месяц, а также в сфере информации и связи — 58 144 рублей. Самые низкие среднемесячные зарплаты оказались у работников гостиниц и общепита — 22 281 рубль.

В Сибирском федеральном округе в целом средняя зарплата достигла 40 008 рублей — это на 2835 рублей больше, чем в Новосибирской области.

«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — сообщили статистики.

Самые высокие средние зарплаты у жителей Красноярского края — 48 980 рублей, а самые низкие — в Алтайском крае, жители которого зарабатывают в среднем 26 580 рублей в месяц.

Ранее аналитики подсчитали, что средней зарплаты новосибирцев хватит на то, чтобы купить 765 литров бензина АИ-92. С начала года топливо этой марки подорожало на 2,3%. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    С той стороны
    23 авг 2019 в 10:07

    37 173 это 563 доллара и это с налогами . Позорище , а если НДФЛ отнять то 490 долларов . Ещё позорнее на 13 % . Зато боритесь за звание "дома высокой культуры и быта" .... с такой зар платой место Новосибирска между аулами в Узбекистане ...вот там были бы "Беками" ...а в нормальном мире нищета несуразная.