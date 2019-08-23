Новосибирцы попросили не сносить памятник сантехнику на Дуси Ковальчук

За время обсуждения, которое длилось больше двух с половиной недель, в мэрию поступило два предложения не убирать скульптуру. Об этом сообщается в протоколе общественного обсуждения, который мэрия опубликовала на своём сайте в четверг, 22 августа.

«Памятник сантехнику дарит положительные эмоции, настраивает на весёлый лад. Памятник разбавляет серый и унылый фон архитектуры нашего города. Он установлен около самой стены здания, то есть не мешает проезду и проходу людей, не создаёт препятствий. Рядом с памятником хочется фотографироваться — это дополнительный стимул для гостей нашего города прогуляться по улицам и приехать на улицу Дуси Ковальчук к памятнику, чтобы сделать несколько памятных фотографий и рассказать своим друзьям о Новосибирске», — приводится в протоколе мнение участника общественного обсуждения.



При этом в документе не говорится о том, поступали ли во время общественного обсуждения просьбы снести этот памятник.

Теперь протокол обсуждения направят на рассмотрение городского художественного совета.

Ранее худсовет предложил убрать памятник сантехнику, который появился у магазина сантехники «Ремлюкс». Как объяснила тогда начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, подобная судьба ждёт все арт-объекты, которые установили без согласования с художественным советом. В свою очередь в «Ремлюксе» тогда сообщили, что администрация магазина будет согласовывать скульптуру, чтобы вновь поставить её на это место.