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Новосибирцы попросили не сносить памятник сантехнику на Дуси Ковальчук

Но решать его судьбу будет городской худсовет

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Один из участников общественного обсуждения указал, что этот памятник «разбавляет серый и унылый фон архитектуры» Новосибирска

Фото: novo-sibirsk.ru

Власти Новосибирска опубликовали итоги общественного обсуждения, во время которого горожане смогли высказаться о планируемом сносе памятника сантехнику на Дуси Ковальчук.

За время обсуждения, которое длилось больше двух с половиной недель, в мэрию поступило два предложения не убирать скульптуру. Об этом сообщается в протоколе общественного обсуждения, который мэрия опубликовала на своём сайте в четверг, 22 августа.

Согласно протоколу, не согласные со сносом участники общественного обсуждения указали на ценность профессии сантехника и на позитивный характер скульптуры.

«Памятник сантехнику дарит положительные эмоции, настраивает на весёлый лад. Памятник разбавляет серый и унылый фон архитектуры нашего города. Он установлен около самой стены здания, то есть не мешает проезду и проходу людей, не создаёт препятствий. Рядом с памятником хочется фотографироваться — это дополнительный стимул для гостей нашего города прогуляться по улицам и приехать на улицу Дуси Ковальчук к памятнику, чтобы сделать несколько памятных фотографий и рассказать своим друзьям о Новосибирске», — приводится в протоколе мнение участника общественного обсуждения.

При этом в документе не говорится о том, поступали ли во время общественного обсуждения просьбы снести этот памятник.

Теперь протокол обсуждения направят на рассмотрение городского художественного совета.

Ранее худсовет предложил убрать памятник сантехнику, который появился у магазина сантехники «Ремлюкс». Как объяснила тогда начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, подобная судьба ждёт все арт-объекты, которые установили без согласования с художественным советом. В свою очередь в «Ремлюксе» тогда сообщили, что администрация магазина будет согласовывать скульптуру, чтобы вновь поставить её на это место. 

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Qwerty
    23 авг 2019 в 09:07

    Нужно оставить этот памятник. Или худ совет намекает что им на лапу нужно дать чтобы памятник остался?

    Юрец
    23 авг 2019 в 09:12

    Кому там памятник помешал? Или опять гор. администрации понадобилось место по их очередной прихоти.

    Непонятливая Я
    23 авг 2019 в 09:12

    Оставить сантехника! Хоть какой-то оживляжик скучных улиц. Памятник рабочей профессии в районе тружеников.