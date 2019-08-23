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Происшествия

Школьница на самокате попала под машину на МЖК: пострадавшую увезли в больницу

В ГИБДД рассказали о самочувствии девочки

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ДТП случилось на внутриквартальном проезде возле дома № 14 по улице Лазурной

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали о травмах школьницы, которая вечером 22 августа каталась на самокате возле дома на МЖК и попала под «Тойоту».

«В результате ДТП девочка 2009 года рождения с переломом ключицы и сотрясением головного мозга госпитализирована», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.

Он уточнил, что ДТП случилось в 20:32 на внутриквартальном проезде возле дома № 14 по улице Лазурной.

«Водитель — девушка 1975 года рождения — на автомобиле Toyota [Corolla] Spacio двигалась по внутриквартальному проезду <...> и совершила наезд на пешехода на самокате, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля», — описал происшествие Владислав Савченков.

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

По данным Госавтоинспекции, пострадавшую увезли в детскую больницу

По данным Госавтоинспекции, пострадавшую увезли в детскую больницу

В первой половине августа похожее ДТП случилось в Первомайском районе Новосибирска: девушка на «Ниве» сбила женщину с ребёнком на электросамокате. Столкновение произошло на внутридомовой территории, пострадавших госпитализировали.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Яна
    23 авг 2019 в 08:19

    Наказать со всей строгостью, вплоть до тюрьмы, двор это территория для пешеходов.

    Гость
    23 авг 2019 в 08:26

    Согласна с предложением Яны-наказать по полной.У меня папа живёт в этом доме.И в это время стоял на болконе,и видел что водитель "летела".Девочку было видно с дороги..Водитель даже не тормазила.Чего лететь-то?Там яма перед самым заездом на предворовую территорию,хош,не хош затормазишь..А эта "летела"

    С. Хол
    23 авг 2019 в 08:28

    Запретить самокаты и МЖК.