Школьница на самокате попала под машину на МЖК: пострадавшую увезли в больницу

В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали о травмах школьницы, которая вечером 22 августа каталась на самокате возле дома на МЖК и попала под «Тойоту».

«В результате ДТП девочка 2009 года рождения с переломом ключицы и сотрясением головного мозга госпитализирована», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.



Он уточнил, что ДТП случилось в 20:32 на внутриквартальном проезде возле дома № 14 по улице Лазурной.