Школьница на самокате попала под машину на МЖК: пострадавшую увезли в больницу

ДТП случилось на внутриквартальном проезде возле дома № 14 по улице Лазурной
Фото: ГИБДД Новосибирска
В Госавтоинспекции Новосибирска рассказали о травмах школьницы, которая вечером 22 августа каталась на самокате возле дома на МЖК и попала под «Тойоту».
«В результате ДТП девочка 2009 года рождения с переломом ключицы и сотрясением головного мозга госпитализирована», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.
Он уточнил, что ДТП случилось в 20:32 на внутриквартальном проезде возле дома № 14 по улице Лазурной.
«Водитель — девушка 1975 года рождения — на автомобиле Toyota [Corolla] Spacio двигалась по внутриквартальному проезду <...> и совершила наезд на пешехода на самокате, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля», — описал происшествие Владислав Савченков.
В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.
В первой половине августа похожее ДТП случилось в Первомайском районе Новосибирска: девушка на «Ниве» сбила женщину с ребёнком на электросамокате. Столкновение произошло на внутридомовой территории, пострадавших госпитализировали.