«Мы живём отдельно, она вышла замуж год назад, живёт с мужем и его родителями. Наблюдали, что никаких серьёзных скандалов не было. Когда она уезжала, муж её проводил на поезд, финансами обеспечил, всё было нормально, всё спокойно. И она, когда приехала в Москву, ему отписалась, что "я доехала, всё хорошо", а потом произошёл какой-то щелчок, и общение приостановилось. Он (муж Екатерины. — Прим. ред. ) пытался писать ей и в соцсетях, и ещё какие-то сообщения [слал], но какие-то отрывистые ответы были. Естественно, он нам с мамой сказал об этом, мы вникли в ситуацию и попытались тоже с ней выйти на связь. Но когда поняли, что она даже с нами на связь не выходит — забили тревогу. Вот сегодня написали заявление в полицию», — пояснил Дмитрий Антипенко.

В Новосибирске пропала 22-летняя жительница Смоленска Екатерина Белова — родственники не могут найти её уже больше недели. Как рассказал корреспонденту НГС отец пропавшей Дмитрий Антипенко, последний раз он общался с дочкой по телефону полторы недели назад. 15 августа Екатерина из Смоленска уехала в Москву — погостить у подруги. А после этого отправилась в Новосибирск и пропала.

Екатерина никому из родных не говорила о том, что собирается поехать в Новосибирск. Об этом родители узнали от подруг пропавшей после того, как девушка перестала выходить на связь. К кому она полетела в Новосибирск — родственники не знают.

«Неизвестно, к кому полетела. <...> Мы на работе у неё справки наводили, оказалось, что она последнее время в телефоне зависала. И с близкими подругами разговаривали, вот они сказали, что она общалась "ВКонтакте" с каким-то молодым человеком, вроде, из Новосибирска. И когда мы начали поиски, её страница в соцсетях была удалена», — отметил отец Екатерины.



У родителей вызывает подозрение поведение девушки — поступки, которые она совершает, не свойственны для неё. Сначала девушка общалась только с мужем в социальной сети «ВКонтакте», а после удаления страницы начала отвечать через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн».

«Все сообщения и сам поступок, что она с нами не общается, — это вообще не характерно для Кати. Как будто это не она пишет сообщения. Она сейчас мужу что-то отвечает, но самое первое, на что мы обратили внимание: она терпеть не может людей, которые матом ругаются, а в этих сообщениях проскакивают нецензурные слова. Но с нами [родителями] она на связь вообще не выходит. <...> Муж неоднократно спрашивал у неё, где она находится. Мы сегодня, когда были в отделении полиции, даже полицейский помогал формулировать вопросы, чтобы узнать местоположение, но она не сказала.<...> Ни разу на моём веку Катя с мужем не ругались. И даже в тяжёлых ситуациях она всегда звонила матери, поддержки искала, а сейчас вообще полный игнор. У нас такие мысли в голове, что это либо секта, либо терроризм или ещё что-то такое, мы собственно поэтому и обратились в полицию», — рассказал Дмитрий Антипенко.