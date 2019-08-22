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Хоккейная «Сибирь» всухую проиграла первый матч турнира Ромазана

Новосибирской команде не удалось забить ни одной шайбы в ворота «Металлурга»

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Игра проходила в Магнитогорске

Фото: hcsibir.ru

Сегодня хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Металлург» в первом матче хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана. Игра проходила в Магнитогорске и закончилась со счётом 0:6. 

«В первом матче на турнире Ромазана совсем ничего не получилось у "Сибири", 0:6 от хозяев», — сообщила пресс-служба новосибирского клуба. 

В каждом периоде в ворота «Сибири» магнитогорские соперники сумели забить по две шайбы, а ответных голов новосибирцам забить не удалось. 

Справка: Турнир Ромазана — хоккейный предсезонный турнир, проходящий в городе Магнитогорске, посвящён памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Игры проводятся в конце августа – начале сентября. Победитель награждается переходящим кубком.

Также сегодня днём в новосибирском хоккейном клубе «Сибирь» выбрали нового капитана на грядущий сезон — им стал 32-летний защитник Александр Логинов. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    23 авг 2019 в 00:04

    я всегда знал,что это самая лучшая команда.