Хоккейная «Сибирь» всухую проиграла первый матч турнира Ромазана

Сегодня хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Металлург» в первом матче хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана. Игра проходила в Магнитогорске и закончилась со счётом 0:6.



«В первом матче на турнире Ромазана совсем ничего не получилось у "Сибири", 0:6 от хозяев», — сообщила пресс-служба новосибирского клуба.

В каждом периоде в ворота «Сибири» магнитогорские соперники сумели забить по две шайбы, а ответных голов новосибирцам забить не удалось.

Справка: Турнир Ромазана — хоккейный предсезонный турнир, проходящий в городе Магнитогорске, посвящён памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Игры проводятся в конце августа – начале сентября. Победитель награждается переходящим кубком.

