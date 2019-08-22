«Должен быть резонанс»: педагоги йоги провели занятия в футболках с изображением убитого кота Моти

Сотрудники студии надели футболки, на которых изображен кот Мотя
Фото: Ульяна Храмова
Сотрудники новосибирской студии «Йога+» провели акцию в поддержку кота Моти, который был найден мёртвым в мусорном баке Академгородка. Сегодня вечером преподаватели студии провели занятия в белых футболках, на которых изображено фото кота и надпись «Живодёрам нет места среди нас».
Как рассказала корреспонденту НГС волонтёр и директор студии «Йога+» Людмила Бондарь, главная цель акции состоит в том, чтобы об этой ситуации узнали как можно больше людей.
«У нас в стране бывает так: если какое-то встречается ЧП, о нём говорят, говорят и через неделю все спокойно забывают <...>, поэтому я считаю, что это чрезвычайная ситуация, и надеюсь на то, что эти малолетки понесут наказание. Соответственно, у нас в городе должен быть широкий резонанс, чтобы люди понимали, что сегодня это животные, а завтра на этом месте могут оказаться дети. А самое интересное, что даже полиция разводит руками, что это недоказуемый факт, а они продолжают гулять. <...> Наша цель в том, чтобы больше людей узнали об этой ситуации и не оставались равнодушными. Я до сих пор на эмоциях после всей этой ситуации», — рассказала Людмила Бондарь.
Сначала женщина хотела разместить информацию о расчленённом коте в социальных сетях, но потом поняла, что этого будет недостаточно, поэтому решила организовать акцию в своей студии, чтобы лично рассказать посетителям об этой ситуации. По её словам, все преподаватели «Йоги+» сразу поддержали идею провести флешмоб.
Сегодня на занятиях в студии была и хозяйка кота Моти Ульяна Храмова — они с дочерью также надели футболки с надписью.
«С большой радостью отнеслись к тому, чтобы провести эту акцию, потому что, к сожалению, такой случай не единичный. Если бы убили человека, то на следующий день было бы возбуждено дело. На данный момент полиция продолжает опрашивать соседей, мы до сих пор ждём экспертизы. <...> Из людей никто сегодня не был в курсе. Народу было много, им перед началом занятия директор рассказала, что случилось, что сегодня проходит такая акция, что мы приехали как пострадавшие, просим их поддержать и распространить информацию. Люди были в шоке, что такое вообще может происходить, что такое делается с животными», — отметила Ульяна Храмова.
Организаторы рассказали, что это не единичная акция — этот флешмоб пройдёт в студии ещё завтра и в выходные.
В начале августа в Академгородке рыжий кот Мотя не вернулся с прогулки к хозяевам, а спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке соседнего подъезда. В жестокой расправе над животным обвиняют девушку — соседку владельцев кота. Полиция сейчас проводит расследование. А соседи рассказали о криках и визгах животных из квартиры девушки, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.