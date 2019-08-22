«Должен быть резонанс»: педагоги йоги провели занятия в футболках с изображением убитого кота Моти

Сотрудники новосибирской студии «Йога+» провели акцию в поддержку кота Моти, который был найден мёртвым в мусорном баке Академгородка. Сегодня вечером преподаватели студии провели занятия в белых футболках, на которых изображено фото кота и надпись «Живодёрам нет места среди нас».

Как рассказала корреспонденту НГС волонтёр и директор студии «Йога+» Людмила Бондарь, главная цель акции состоит в том, чтобы об этой ситуации узнали как можно больше людей.

«У нас в стране бывает так: если какое-то встречается ЧП, о нём говорят, говорят и через неделю все спокойно забывают <...>, поэтому я считаю, что это чрезвычайная ситуация, и надеюсь на то, что эти малолетки понесут наказание. Соответственно, у нас в городе должен быть широкий резонанс, чтобы люди понимали, что сегодня это животные, а завтра на этом месте могут оказаться дети. А самое интересное, что даже полиция разводит руками, что это недоказуемый факт, а они продолжают гулять. <...> Наша цель в том, чтобы больше людей узнали об этой ситуации и не оставались равнодушными. Я до сих пор на эмоциях после всей этой ситуации», — рассказала Людмила Бондарь.