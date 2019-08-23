Под Новосибирском выставили на продажу отель «Старый замок»

Отель стилизован под старый замок, при этом на сайте указано, что название ему придумали клиенты

В посёлке Кудряшовский Новосибирского района выставили на продажу замок-отель — за коттедж площадью 532 квадратных метра на 7,2 сотках земли его владельцы просят 29 миллионов рублей.

Объявление появилось на портале N1.RU 14 августа и 22 августа было обновлено. В нём указано, что коттедж на улице Тенистой изначально строили для коммерческого использования, с учётом пожарных норм. Все коммуникации в нём, включая канализацию, центральные.



На территории есть бассейн Фото: N1.RU

«У отеля есть множество постоянных клиентов, вежливый персонал и широкий ассортимент предлагаемых клиентам помещений и видов досуга — стабильный доход новому владельцу гарантирован», — отмечает продавец. При этом он также обещает передать новому владельцу трёхуровневый кирпичный коттедж на соседнем участке.



По данным 2ГИС, по указанному в объявлении адресу расположена база отдыха «Старый замок». На официальном сайте указано, что она работает с 2017 года. На территории есть летний бассейн с навесом и подогревом воды и банный комплекс с небольшим бассейном, караоке и бильярдом. Кроме того, в «замке» есть банкетный зал и полностью оборудованная кухня.

Всего в мини-отеле могут одновременно разместиться 18 человек Фото: N1.RU