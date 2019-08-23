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Под Новосибирском выставили на продажу отель «Старый замок»

В качестве бонуса покупатель получит трёхэтажный коттедж по соседству

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Отель стилизован под старый замок, при этом на сайте указано, что название ему придумали клиенты

Фото: N1.RU

В посёлке Кудряшовский Новосибирского района выставили на продажу замок-отель — за коттедж площадью 532 квадратных метра на 7,2 сотках земли его владельцы просят 29 миллионов рублей.

Объявление появилось на портале N1.RU 14 августа и 22 августа было обновлено. В нём указано, что коттедж на улице Тенистой изначально строили для коммерческого использования, с учётом пожарных норм. Все коммуникации в нём, включая канализацию, центральные.

На территории есть бассейн

На территории есть бассейн

«У отеля есть множество постоянных клиентов, вежливый персонал и широкий ассортимент предлагаемых клиентам помещений и видов досуга — стабильный доход новому владельцу гарантирован», — отмечает продавец. При этом он также обещает передать новому владельцу трёхуровневый кирпичный коттедж на соседнем участке.

По данным 2ГИС, по указанному в объявлении адресу расположена база отдыха «Старый замок». На официальном сайте указано, что она работает с 2017 года.

На территории есть летний бассейн с навесом и подогревом воды и банный комплекс с небольшим бассейном, караоке и бильярдом. Кроме того, в «замке» есть банкетный зал и полностью оборудованная кухня.

Всего в мини-отеле могут одновременно разместиться 18 человек

Всего в мини-отеле могут одновременно разместиться 18 человек

На втором этаже — семь номеров, которые вмещают до 18 гостей: это четыре стандартных номера на двоих с санузлом на этаже, один улучшенный номер на двоих с санузлом и душем и один улучшенный на 2–4 человека с санузлом и душем. Кроме того, на этаже есть детская комната. Стоимость проживания на сайте не указана.

Это не первый замок в Кудряшах, который выставляют на продажу: ранее в этом году среди объявлений оказался коттедж, связанный с семьёй Юрченко.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 09:05

    это там же где свинокомплекс функционирует ?

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 09:41

    Там реально вонь стоит в воздухе от свинокомплекса каждый день, какой нормальный купит там недвижимость? Продают скорее всего именно поэтому, кто там будет проводить торжества под такое амбре?

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 09:13

    Сколько крепостных крестьян прилагается замку?