В архивах «Сибсельмаша» нашли чертежи для восстановления кинотеатра, который наполовину снесли

В Новосибирске больше года идут cпоры о том, достойно ли здание «Металлиста» называться памятником
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сотрудники Музея Новосибирска обнаружили в архивах завода «Сибсельмаш» чертежи кинотеатра «Металлист» — споры о том, достойно ли здание называться памятником, идут уже больше года. С новыми документами, уверены историки, вопрос должен решиться окончательно.
Как рассказал корреспонденту НГС заместитель директора Музея Новосибирска Александр Кошелев, найденные документы позволяют опровергнуть выводы эксперта Руслана Гаджиева, который пришёл к выводу, что здание не обладает никакой ценностью, а потому его можно смело сносить.
«Данные материалы однозначно опровергают выводы экспертизы Гаджиева о том, что кинотеатр строился не в границах Соцгорода, снимают вопросы об отсутствии подтвержденного документально авторства проекта», — пояснил Кошелев.
По его словам, теперь появилась возможность восстановить кинотеатр по образу 1934 года, когда его строительство было завершено.
«В ходе всей истории в здании кинотеатра проводились неоднократно ремонты, менялись конструкции. Были конструкции 1957, 1965, 1995–97 годов. Менялся облик, пропорции, и, в случае разработки проекта реставрации, данные документы дают возможность воспроизвести первоначальный облик кинотеатра, который мы видели только на фотографиях», — уверен Александр Кошелев.
Здание кинотеатра «Металлист» начали сносить 2 августа. За день до начала работ здание успели взять под охрану, но донести эту информацию до застройщика, запланировавшего на его месте жилой дом, чиновникам не удалось.
Через неделю собственник участка рассказал, что здание находится в аварийном состоянии, а часть здания не подлежит восстановлению и его демонтаж необходимо возобновить.