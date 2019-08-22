В архивах «Сибсельмаша» нашли чертежи для восстановления кинотеатра, который наполовину снесли

В Новосибирске больше года идут cпоры о том, достойно ли здание «Металлиста» называться памятником

Сотрудники Музея Новосибирска обнаружили в архивах завода «Сибсельмаш» чертежи кинотеатра «Металлист» — споры о том, достойно ли здание называться памятником, идут уже больше года. С новыми документами, уверены историки, вопрос должен решиться окончательно. Как рассказал корреспонденту НГС заместитель директора Музея Новосибирска Александр Кошелев, найденные документы позволяют опровергнуть выводы эксперта Руслана Гаджиева, который пришёл к выводу, что здание не обладает никакой ценностью, а потому его можно смело сносить.

«Данные материалы однозначно опровергают выводы экспертизы Гаджиева о том, что кинотеатр строился не в границах Соцгорода, снимают вопросы об отсутствии подтвержденного документально авторства проекта», — пояснил Кошелев.

Найденные документы позволяют опровергнуть выводы эксперта, что здание можно смело сносить Фото: Александр Кошелев

По его словам, теперь появилась возможность восстановить кинотеатр по образу 1934 года, когда его строительство было завершено. «В ходе всей истории в здании кинотеатра проводились неоднократно ремонты, менялись конструкции. Были конструкции 1957, 1965, 1995–97 годов. Менялся облик, пропорции, и, в случае разработки проекта реставрации, данные документы дают возможность воспроизвести первоначальный облик кинотеатра, который мы видели только на фотографиях», — уверен Александр Кошелев.

Теперь появилась возможность восстановить кинотеатр по образу 1934 года Фото: Александр Кошелев