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В архивах «Сибсельмаша» нашли чертежи для восстановления кинотеатра, который наполовину снесли

Краеведы считают, что теперь смогут защитить кинотеатр от сноса

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В Новосибирске больше года идут cпоры о том, достойно ли здание «Металлиста» называться памятником

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сотрудники Музея Новосибирска обнаружили в архивах завода «Сибсельмаш» чертежи кинотеатра «Металлист» — споры о том, достойно ли здание называться памятником, идут уже больше года. С новыми документами, уверены историки, вопрос должен решиться окончательно.

Как рассказал корреспонденту НГС заместитель директора Музея Новосибирска Александр Кошелев, найденные документы позволяют опровергнуть выводы эксперта Руслана Гаджиева, который пришёл к выводу, что здание не обладает никакой ценностью, а потому его можно смело сносить.

«Данные материалы однозначно опровергают выводы экспертизы Гаджиева о том, что кинотеатр строился не в границах Соцгорода, снимают вопросы об отсутствии подтвержденного документально авторства проекта», — пояснил Кошелев.

Найденные документы позволяют опровергнуть выводы эксперта, что здание можно смело сносить

Найденные документы позволяют опровергнуть выводы эксперта, что здание можно смело сносить

По его словам, теперь появилась возможность восстановить кинотеатр по образу 1934 года, когда его строительство было завершено. 

«В ходе всей истории в здании кинотеатра проводились неоднократно ремонты, менялись конструкции. Были конструкции 1957, 1965, 1995–97 годов. Менялся облик, пропорции, и, в случае разработки проекта реставрации, данные документы дают возможность воспроизвести первоначальный облик кинотеатра, который мы видели только на фотографиях», — уверен Александр Кошелев.

Теперь появилась возможность восстановить кинотеатр по образу 1934 года

Теперь появилась возможность восстановить кинотеатр по образу 1934 года

Здание кинотеатра «Металлист» начали сносить 2 августа. За день до начала работ здание успели взять под охрану, но донести эту информацию до застройщика, запланировавшего на его месте жилой дом, чиновникам не удалось.

Через неделю собственник участка рассказал, что здание находится в аварийном состоянии, а часть здания не подлежит восстановлению и его демонтаж необходимо возобновить.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    22 авг 2019 в 20:08

    Кому и зачем нужна эта рухлядь, этот сарай? Деньги лишние?

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 20:14

    Для подобных девелоперов нужно приготовить отдельное место на рее. Рядом с нынешними правителями.

    Гость
    22 авг 2019 в 20:18

    Конечно достойно,я в начале 90 там Калигулу смотрел.Для меня как для подростка,очень важное событие в моей жизни.Я считаю,что данное послужит многим поколениям взрослеющих мужчин.