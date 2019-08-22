«Они развращают начальство и вредят рынку труда»: честная колонка о трудоголиках

Главный редактор маленького, но гордого портала 45.RU Анна Лебедева рассуждает о том, хорошо ли быть трудоголиком и счастлив ли такой человек. Почитайте её колонку: Все, кто сейчас работает, работают всегда. Сравнение нас с белками в колесе — совсем не фигура речи, это новая реальность. В то время как власть говорит нам про четыре дня рабочей недели, про соблюдение трудового законодательства (про 40 рабочих часов в неделю, про оплату сверхурочных, про обеды, про работу по выходным, вот эти все небылицы, помните?), в настоящей жизни, в той, что не на бумаге, всё движется ровно в противоположную сторону. Причём многие работать стали больше, но без роста зарплат, а некоторые за ее уменьшение. Последнее, к сожалению, не шутка.

Я гуляю с собакой и вижу, как знакомый чиновник уже приехал на работу, выходит из машины, спешит в кабинет. До начала его рабочего дня два часа. Я точно знаю, он задержится на работе и выйдет потрудиться в выходные. Знакомая, занята на госслужбе, заканчивает работу в восемь или в девять. Выходные бывают, но редко. Без устали, как былинные герои, работают все мои знакомые врачи. Учителя, чтобы дотянуть до той самой, положенной указами президента зарплаты, хватают нагрузку и пашут круглыми сутками. Журналисты как на войне — битва за каждый клочок информационного шума. В новую картину жизни вписаны все: рабочие на заводах, продавцы в магазинах, строители... К человеку, который остается работать сверхурочно, чтобы получить премию, доплату, отгул, вопросов не возникает. Это его выбор. Переработка и перегрузки относят его в группу риска по здоровью, как физическому, так и психическому, но он знает, чем и ради чего рискует. Не возникает у меня вопросов к фанатам своего дела. У них миссия неотменима. Они не могут не гореть для человечества.

Я буду говорить о трудоголиках за «просто так», о тех, кто от переработок несчастлив. Для себя я определила несколько типов. «Тот случай, когда мечтать вредно»

Они приходят на работу раньше и уходят позже, они выходят в выходные на работу, даже если их не просят. Переработки — их собственная инициатива, в основе этой инициативы не радение за общее дело, а их миражи. Кому-то кажется, что начальник непременно оценит их трудовой подвиг и повысит в должности (увеличит зарплату), кто-то, наоборот, боится, что если работать по графику, то в руководстве будут недовольны. — Я прихожу на работу раньше, чтобы всё успеть, чтобы никаких нареканий ко мне. Когда-то мне обещали повышение, но как-то всё заглохло, никакого движения в этом плане нет, — рассказывает мне приятель. — Мне важно отношение, понимаешь. Чтобы я была на хорошем счету. Да, меня не устраивает зарплата, она низкая, но я думаю, что меня все-таки ценят, — говорит другая моя знакомая. Не знаю, понимают ли они, что повышать их в должности или добавлять зарплату у работодателя нет смысла. Зачем, если вы и так работаете сверх меры? Значит, всё хорошо.

«Ежик плакал, но продолжал есть кактус»

Есть люди, которым работать сверх меры уже больно. Они устали, у них профессиональное выгорание, неврастения, бессонница и вообще состояние ни к чёрту. Работу они свою или никогда не любили, или разлюбили (не припомню, чтобы где-то описывали бурлаков, влюблённых в свой труд). Но они безропотно задерживаются на работе, пашут на выходных, берут работу на дом и так далее. На выплату сверхурочных не надеются, благодарности не ждут. Такие люди боятся перемен. Неизвестность для них хуже, чем постылая действительность. — Куда я пойду? Я здесь отработала больше 20 лет, сейчас мне 45. Здесь у меня хоть какое-то положение. А в другой офис я уйду на меньшее. И опять заново начинать. А если зарплата меньше, на что жить? Из офисных работников переквалифицироваться в бизнесменшу? — эмоционально объяснила мне подруга.— Я давно не чувствую себя. Я не помню, что я женщина, почти не помню, что я мама и жена. Я сотрудник, я человек-функция. От меня большего никто не ждёт.

Начальство знает, что такие люди никуда не денутся, поэтому их можно нагружать бесконечно — вынесут, вытерпят. «Это кричит твой вакуум»

Они на своей волне. Для них не существует ничего, кроме работы. Однако не путайте с людьми, для кого их профессия — миссия. Мы сейчас о других. Этому типу работников просто больше нечем заняться по жизни, у них нет хобби, нет искреннего интереса к близким и родным, нет друзей или они поднадоели. И вот работа заполняет пустоты. Надо выйти в выходной? Да не проблема! Надо поработать до 21:00 — да не вопрос. Они даже рады — не надо думать, чем заполнить вечер. Когда я вижу таких людей, мне вспоминается фраза одной из героинь фильма «Покровские ворота»: «Это кричит твой вакуум!»

Вы продаёте работодателю минуты своей собственной жизни Фото: Олег Каргаполов

Как видите, на бесплатную переработку разные оправдания и причины, но последствия для общества одни и те же и достаточно тяжелые. Мы не можем выбраться из «крепостного права».

Фактически такие работники развращают работодателей, они наносят вред всему рынку труда. Наши работодатели привыкают, что мы работаем даром, что можно нам не платить, и трудовой договор превращается в фикцию.

Это будет неизменным до тех пор, пока мы согласны работать за копейки и бесплатно. Трудовой договор, по сути, это договор купли-продажи. Когда вы подписываете его, то соглашаетесь, что ежедневно вы тратите только определенное количество часов. Раз у вас нет материальных ценностей или иных ресурсов, которые вы можете использовать для получения прибыли, вы продаёте то, что у вас есть, — часы своей жизни, свой ум и свои способности. Это тоже товар. Когда вы идёте на бесплатную переработку, подумайте, что отдаёте кому-то свою жизнь ни за что. Значит, кто-то имеет право взять и отобрать ваши минуты, часы, всю жизнь. У этой болезни есть термин — эксплуатация. Всё остальное — подмена понятий. Не могу не напомнить о том, что переработки и перегрузки рано или поздно дадут о себе знать. Они тоже вытянут у вас из жизни минутки, часы, годы. А запасной жизни нам никто не обещает. Вы так хотели прожить свою единственную и неповторимую жизнь? Увещевания психологов о том, что уставший работник — плохой работник, смысла не имеют. Многие начальники убеждены, что незаменимых нет. Заболел? Сошёл с дистанции? Заменят плохой «винтик» на новый, и машина бизнеса продолжит работу.

Будут ли в России те прекрасные времена, когда работодатели начнут массово печься о соблюдении интересов и прав своих работников? Я не знаю, а если честно, то и не верю. Думаю, что это останется на уровне «счастливой случайности». Мне думается, что этим должны активно заниматься профсоюзы. В Европе профсоюзы — мощная сила, с которой невозможно не считаться. Только в действенность наших профсоюзов я опять же не верю. Никто не придёт и не даст в руки спасительную соломинку. Ничего нового я не предложу, только классику. Нужно самим по капле выдавливать из себя раба. Рабство — оно в голове. И первый шаг — это прийти на работу и уйти с нее вовремя.

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