«Тойота» объявила о прекращении выпуска RAV4 текущего поколения

«Это другой кузов, всё полностью будет другое, с нуля построенное. Это даже не рестайлинг, это полностью будет новая машина», — отметили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад».

Компания Toyota сегодня объявила, что прекращает на заводе в Санкт-Петербурге выпуск кроссовера RAV4 текущего для России 4-го поколения. Последняя машина сойдет с конвейера 1 октября, после этого завод начнет поставлять RAV4 5-го поколения, который уже с 2018 года продается во всем мире.

RAV4 5-го поколения продаётся во всём мире с 2018 года, но в России его начнут собирать только этой осенью

Актуальный RAV4 просуществовал на конвейере с 2012 года, пережил один рестайлинг и всегда входил в список лидеров продаж в сегменте кроссоверов. Сейчас его стоимость стартует от 1 616 000 рублей за 2-литровый двигатель, передний привод и механическую КП. В топовой версии с автоматом, полным приводом, 2,5-литровым двигателем и электронным пакетом безопасности цена достигает 2 348 000 рублей.

Долгая пауза между премьерой нового RAV4 и запуском его производства в России была связана с переналадкой оборудования. Такая же ситуация складывалась и с седаном Camry, который появился на отечественном рынке позже, чем в других странах. Напомним, Camry и RAV4 продаются в России только отечественного производства, остальные модели Toyota импортируются.

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