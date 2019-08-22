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«Тойота» объявила о прекращении выпуска RAV4 текущего поколения

Такой RAV4 продавался на отечественном рынке 7 лет

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RAV4 4-го поколения будут выпускать в России до начала октября

Фото: Toyota

Компания Toyota сегодня объявила, что прекращает на заводе в Санкт-Петербурге выпуск кроссовера RAV4 текущего для России 4-го поколения. Последняя машина сойдет с конвейера 1 октября, после этого завод начнет поставлять RAV4 5-го поколения, который уже с 2018 года продается во всем мире. 

«Это другой кузов, всё полностью будет другое, с нуля построенное. Это даже не рестайлинг, это полностью будет новая машина», — отметили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад». 

RAV4 5-го поколения продаётся во всём мире с 2018 года, но в России его начнут собирать только этой осенью

RAV4 5-го поколения продаётся во всём мире с 2018 года, но в России его начнут собирать только этой осенью

Актуальный RAV4 просуществовал на конвейере с 2012 года, пережил один рестайлинг и всегда входил в список лидеров продаж в сегменте кроссоверов. Сейчас его стоимость стартует от 1 616 000 рублей за 2-литровый двигатель, передний привод и механическую КП. В топовой версии с автоматом, полным приводом, 2,5-литровым двигателем и электронным пакетом безопасности цена достигает 2 348 000 рублей.

Долгая пауза между премьерой нового RAV4 и запуском его производства в России была связана с переналадкой оборудования. Такая же ситуация складывалась и с седаном Camry, который появился на отечественном рынке позже, чем в других странах. Напомним, Camry и RAV4 продаются в России только отечественного производства, остальные модели Toyota импортируются. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 20:51

    rav-4 красивый конечно стал, но морда и задние формы, как у всех машин новых.Одни близнята везде, различаешь только по логотипу марку машины. ..Что за тенденция такая ,лепить машины под одно, женский обтекаемый типаж..

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 20:36

    Бампер уже с завода идёт не в цвет всего кузова?

    2121
    22 авг 2019 в 20:34

    новый rav4 внешне почти один в один volvo cx40