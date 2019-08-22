Новосибирский учитель истории покусал и обматерил полицейского

Педагог получил условный срок за оскорбление полицейских и нападение на одного из них — приговор в законную силу ещё не вступил

Сегодня, 22 августа, в Новосибирске завершился суд над 60-летним учителем истории и обществознания, который укусил полицейского за руку и порвал ему форму.

Ранее не судимый новосибирец с высшим образованием получил условный срок за происшествие, которое случилось ночью 29 сентября 2018 года, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Наталья Гончарова.

По версии обвинения, двое полицейских патрулировали город на служебной машине и на улице Бродского увидели лежащего на земле пьяного мужчину, возле которого стояли ещё три человека. Полицейские остановились, подошли к лежащему и спросили, нужна ли ему какая-нибудь помощь. Но тот в ответ начал нецензурно оскорблять полицейских, и сотрудники решили увезти его в отдел, — описала случай с педагогом старший помощник прокурора.



По данным прокуратуры, новосибирец стал сопротивляться. Как следует из материалов дела, сначала нарушитель ударил одного из полицейских кулаком по лицу, а потом укусил его за левую руку, порвав при этом рукав форменной куртки. Полицейский серьёзно не пострадал.

Как уточнила Наталья Гончарова, нарушителем оказался учитель истории и обществознания. Его отдали под суд за «оскорбление представителей власти» (ст. 319 УК РФ) и «применение насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ). Фамилия, имя и отчество подсудимого, указанные в карточке дела на сайте Дзержинского районного суда, полностью совпадают с личными данными учителя истории и обществознания, который работает в одной из школ Октябрьского района. Его фото и данные как действующего учителя опубликованы на сайте школы.

Как уточнила Наталья Гончарова, свою вину подсудимый не признал. Он настаивал на том, что в день происшествия не выпивал, полицейских не оскорблял и умышленно никого из них не бил. По версии подсудимого, его избили на тёмной улице, он упал, ударился головой и после этого вообще не понимал, что происходит. Понимание того, что перед ним полицейские, пришло только после того, как на него надели наручники и посадили в служебную машину, —привела гособвинитель показания педагога.

