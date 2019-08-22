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Посёлок под Новосибирском завалило мусором: отходы никто не вывозит больше месяца

Жители жалуются, что площадки для мусора построили давно, но за ними никто не следит

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На улицах станции Мочище построили новые мусорные площадки, но не поставили баки, а отходы никто не вывозит  

Фото: читатель НГС

Со станции Мочище под Новосибирском месяц не вывозят мусор, который скапливается на новых мусорных площадках — на них до сих пор нет баков. В региональном операторе по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» заявили, что отходы уберут, как только на станции поставят баки. 

«Залили [бетоном] площадку, огородили её, а баки не поставили. Но сказали, что будут-будут… Но месяц прошёл, и на эту площадку навалили уже столько мусора — не мы, а привозят на машинах и выгружают. Соседка моя уже три раза у главы администрации была, а он говорит: "А чем я вам помогу? Говорите соседям, чтобы не бросали". Оказывается, в центре [посёлка] есть такой плакат, где сказано: пока баков нет, бросать мусор нельзя. А мы что, должны с ружьями стоять, охранять?» — рассказала корреспонденту НГС жительница станции Мочище Людмила.

По словам Людмилы, бетонированные площадки появились пока без баков на улицах станции Мочище в июле, а мусор с тех пор никто не вывозил — ни региональный оператор «Экология-Новосибирск», ни прежняя компания, которая не признавала отходы своими. В итоге от залежавшегося мусора на улицах станции Мочище стоит вонь, а местные жители боятся, что скоро случится и нашествие крыс. 

Прежний мусорный оператор вывозил мусор из бочек, стоявших возле частных домов, рассказала Людмила. Эта услуга, по её словам, обходилась каждому хозяйству в 100 рублей ежемесячно. Жители могли отказаться от услуги, если не нуждались в ней или временно не жили в доме. У многоквартирных домов посёлка стояло ещё пять площадок.

Одна из новых мусорных площадок, с которой пока никто не вывозит отходы

Одна из новых мусорных площадок, с которой пока никто не вывозит отходы

Заместитель главы администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Пётр Гавриленко сообщил корреспонденту НГС, что мусор долгое время не вывозят, а баки не поставили из-за того, что у нового регионального оператора до конца не оформлены необходимые документы.

«Жители пока ещё не понимают, что от старой схемы [уборки мусора] придётся уходить. Бочек больше не будет. Поэтому те, у кого площадки по сбору ТКО рядышком, тем повезёт, а те, кто отказался от этого, тот [сам виноват]. Хотели же по периметру эти площадки распределить, чтобы они примерно всем доступны были. Но некоторые сказали, что не хотят рядом с площадками. И давай шуметь», — сообщил Пётр Гавриленко.

В компании «Экология-Новосибирск» корреспонденту НГС сообщили, что мусорные площадки построены местными властями, а контейнеры уже купили, но ещё не поставили.

«Оператор по транспортированию продолжает вывоз отходов по ранее утвержденной схеме, так как не был уведомлен об изменениях. Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Новосибирской области ООО "Экология-Новосибирск" также не получил информации», — прокомментировала мусорный коллапс на станции Мочище гендиректор регоператора Лариса Анисимова.

По данным замглавы Станционного сельсовета Петра Гавриленко, весь накопившийся мусор с шести новых площадок увезут в течение ближайших дней, а баки появятся не позднее следующего понедельника, 26 августа.

На днях НГС рассказал про фотографа, который снял кучи мусора в знаменитом Караканском бору.  

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