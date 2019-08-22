Таксист попал под уголовное дело за драку с пассажиром-фокусником

Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело после избиения известного новосибирского фокусника Ильи Рогулина.

Ранее Рогулин рассказывал, что в конце июня водитель такси набросился на него из-за фокуса с визиткой — иллюзиониста выволокли из машины и избили. Также таксист разбил его телефон.

«У меня ссадины были, судмедэкспертизу я прошёл на второй день. И всё», — рассказал корреспонденту НГС пострадавший фокусник Илья Рогулин.

В ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что после этой драки уголовное дело возбуждено только из-за разбитого телефона по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».