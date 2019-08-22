Таксист попал под уголовное дело за драку с пассажиром-фокусником

По словам Ильи Рогулина, таксист набросился на него из-за фокуса с визиткой, выволок его из машины, избил и разбил телефон
Фото: Елена Рогулина / instagram.com / elen.rogulina
Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело после избиения известного новосибирского фокусника Ильи Рогулина.
Ранее Рогулин рассказывал, что в конце июня водитель такси набросился на него из-за фокуса с визиткой — иллюзиониста выволокли из машины и избили. Также таксист разбил его телефон.
«У меня ссадины были, судмедэкспертизу я прошёл на второй день. И всё», — рассказал корреспонденту НГС пострадавший фокусник Илья Рогулин.
В ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что после этой драки уголовное дело возбуждено только из-за разбитого телефона по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Полиция проверила и побои Ильи Рогулина — это дело выделили в отдельное производство.
«По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. По результатам проведенной проверки лицо, причинившее телесные повреждения пассажиру такси, будет привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ», — добавили в ведомстве.
В апреле этого года жительница Новосибирска Наталья Сизова тоже столкнулась с грубостью водителя такси — он выгнал сибирячку из машины с 3-летним ребёнком с диагнозом ДЦП. По словам Сизовой, поводом стало то, что ребёнок задевал ногами между передними сиденьями — это не понравилось водителю.