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Криминал

Таксист попал под уголовное дело за драку с пассажиром-фокусником

Водителю не понравился трюк, который иллюзионист показал ему в машине

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По словам Ильи Рогулина, таксист набросился на него из-за фокуса с визиткой, выволок его из машины, избил и разбил телефон

Фото: Елена Рогулина / instagram.com / elen.rogulina

Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело после избиения известного новосибирского фокусника Ильи Рогулина

Ранее Рогулин рассказывал, что в конце июня водитель такси набросился на него из-за фокуса с визиткой — иллюзиониста выволокли из машины и избили. Также таксист разбил его телефон. 

«У меня ссадины были, судмедэкспертизу я прошёл на второй день. И всё», — рассказал корреспонденту НГС пострадавший фокусник Илья Рогулин.

В ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что после этой драки уголовное дело возбуждено только из-за разбитого телефона по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». 

Полиция проверила и побои Ильи Рогулина — это дело выделили в отдельное производство.

«По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. По результатам проведенной проверки лицо, причинившее телесные повреждения пассажиру такси, будет привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ», — добавили в ведомстве.

В апреле этого года жительница Новосибирска Наталья Сизова тоже столкнулась с грубостью водителя такси — он выгнал сибирячку из машины с 3-летним ребёнком с диагнозом ДЦП. По словам Сизовой, поводом стало то, что ребёнок задевал ногами между передними сиденьями — это не понравилось водителю.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    22 авг 2019 в 19:33

    Мутная история. Наверняка дело не в фокусе, а в каком-то конфликте.

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 19:32

    Каждый друг другу показал фокус, который умеет, но ответ держит только таксист Ну тут и не поспоришь, потому как нанесены телексные повреждения. Но фокуснику то объяснили, что фокусы с таксистам лучше не показывать:во-первых уж очень горячий народ;во-вторых ,у них время деньги, да и какой таксист спокойно перенесёт изъятие «рубля» пусть даже для фокуса, с последующей пропажей в фокусе.

    вопрос
    22 авг 2019 в 19:41

    Ладно с таксером всё понятно, ему фокус не понравился и он вломил фокуснику и разбил телефон.
    Но вот ответьте мне, а если кто то вычтет тролля Пафнутия, Ржак, С Богаткова и разобьет у них телефон или комп, с которых они пишут свои комменты, то читатели НГС на чьей стороне будут?
    ПыСы- морду лица троллей никто бить не будет!!!