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Новое колесо обозрения на набережной закрылось после двух недель работы

Испытания аттракциона прошли успешно, но теперь ему нужно техническое обслуживание

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Колесо проработало чуть меньше двух недель

Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске до конца августа закрыли новое колесо обозрения, которое открыли только в начале августа.

«Аттракцион "Колесо обозрения" успешно прошёл тестовые испытания и закрыт на техническое обслуживание согласно регламенту. Ориентировочная дата открытия 31.08.19», — говорится в официальном сообщении ДК «Круг», в состав которого входит колесо обозрения.

Колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске заработало 9 августа. Его появление вызвало у жителей города противоречивые впечатления — одним понравилось, другие недовольны ценами и видом, который открывается с аттракциона.

Директор и совладелец Дома культуры «Круг» Роман Казак открыл в основании нового колеса обозрения выставку из копий шедевров Третьяковской галереи — картины созданы по особой технологии и едва отличимы от оригиналов

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колесо обозренияМихайловская набережная

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    22 авг 2019 в 18:19

    Я правильно понял - тестовые испытания проводились за деньги и с участием обычных граждан?

    Гость
    22 авг 2019 в 18:22

    Испытания на людях проводились что ли? Какая прелесть (с)
    А что бы было если бы они не прошли успешно?

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 18:22

    Даёш рисурсныи испытания наработкай на-отказ! С поссажырами!