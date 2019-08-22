Новое колесо обозрения на набережной закрылось после двух недель работы

Колесо проработало чуть меньше двух недель
Фото: Александр Ощепков
В Новосибирске до конца августа закрыли новое колесо обозрения, которое открыли только в начале августа.
«Аттракцион "Колесо обозрения" успешно прошёл тестовые испытания и закрыт на техническое обслуживание согласно регламенту. Ориентировочная дата открытия 31.08.19», — говорится в официальном сообщении ДК «Круг», в состав которого входит колесо обозрения.
Колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске заработало 9 августа. Его появление вызвало у жителей города противоречивые впечатления — одним понравилось, другие недовольны ценами и видом, который открывается с аттракциона.
Директор и совладелец Дома культуры «Круг» Роман Казак открыл в основании нового колеса обозрения выставку из копий шедевров Третьяковской галереи — картины созданы по особой технологии и едва отличимы от оригиналов.