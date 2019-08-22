«Грустный дэнс» и «Незабудка»: какие песни чаще всего слушали новосибирцы этим летом

«Яндекс.Музыка» составила плейлист с самыми любимыми песнями новосибирцев: в него вошли 50 композиций, которые горожане чаще всего слушали этим летом.



Самой популярной оказалась композиция Bad Guy 17-летней исполнительницы из США Billie Eilish. Этот трек также возглавил плейлисты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Челябинска.

На втором месте — песня «Грустный дэнс» в исполнении Artik & Asti и Артема Качера, на третьем — композиция Life российской поп-исполнительницы Zivert. Далее следует «Девочка-война» от рэп-дуэта HammAli & Navai, а закрывает топ-5 трек «Зацепила» Артура Пирожкова.