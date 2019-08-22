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«Грустный дэнс» и «Незабудка»: какие песни чаще всего слушали новосибирцы этим летом

Сервис «Яндекс.Музыка» составил плейлист с самыми популярными у горожан композициями

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В новосибирский плейлист вошли сразу четыре песни Тимы Белорусских

Фото: Александр Ощепков / НГС

«Яндекс.Музыка» составила плейлист с самыми любимыми песнями новосибирцев: в него вошли 50 композиций, которые горожане чаще всего слушали этим летом.

Самой популярной оказалась композиция Bad Guy 17-летней исполнительницы из США Billie Eilish. Этот трек также возглавил плейлисты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Челябинска. 

На втором месте — песня «Грустный дэнс» в исполнении Artik & Asti и Артема Качера, на третьем — композиция Life российской поп-исполнительницы Zivert. Далее следует «Девочка-война» от рэп-дуэта HammAli & Navai, а закрывает топ-5 трек «Зацепила» Артура Пирожкова.

«Некоторые артисты отметились в плейлисте несколько раз. Любимчики жителей Новосибирска — Zivert, HammAli & Navai, Артур Пирожков, #2Маши, Rammstein и "Ленинград". Абсолютным рекордсменом стал юный хитмейкер Тима Белорусских. В плейлист вошли сразу четыре его композиции: "Витаминка", "Незабудка", "Мокрые кроссы" и "Алёнка"», — рассказали в пресс-службе компании «Яндекс».

Кроме новинок, в плейлист с самыми любимыми песнями новосибирцев также вошли рок-хиты «Выхода нет» от группы Сплин и Believer от Imagine Dragons.

«Плейлист будет обновляться раз в месяц», — пояснили в пресс-службе «Яндекса».

Ранее рэпер из Новосибирска попал в топ самых прослушиваемых исполнителей в соцсети «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    10й
    22 авг 2019 в 18:11

    А вообще печально ,что новосибирск деградирует, судя по тому, что они слушают. Да и хрен с ним. Всё равно будущее - туман.

    10й
    22 авг 2019 в 18:09

    Позорище,а не музыка.. Уж лучше Киселя смотреть по зомбоящику, чем это слушать...(

    CyberArmy
    22 авг 2019 в 18:08

    Только Slayer'a всем!