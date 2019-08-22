Мобильное приложение Новосибирского зоопарка вернули в App Store и Google Play

Теперь с помощью приложения можно не только найти более 11 тысяч животных, но и купить через него билет

Сегодня, 22 августа, новосибирская компания «Дата Ист» вновь запустила мобильное приложение для зоопарка — теперь с помощью него можно не только найти более 11 тысяч животных и узнать расписание работы аттракционов, но и купить билет.

Приложение «Зоопарк Нск» исчезло из открытого доступа в App Store и Play Market в июне 2018 года — тогда в компании пожаловались, что на регулярное обновление приложения нужны деньги. Тогда, отметили в компании, руководство зоопарка и другие инвесторы не поддержали «Дата Ист». После чего работа над приложением была остановлена.

Как сообщили корреспонденту НГС в компании «Дата Ист», сегодня приложение вновь вернулось в сервисы для загрузок. «Да, оно полностью вернулось и в App Store, и в Play Market. Это полностью наша инициатива. На самом деле оно было популярным, и мы считаем, что у нашего замечательного города и замечательного зоопарка должно быть такое приложение», — объяснили в компании.

Приложение обновили, нанеся на карту актуальную информацию о вольерах с животными Фото: пресс-служба «Дата Ист»