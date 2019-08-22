Мобильное приложение Новосибирского зоопарка вернули в App Store и Google Play

Теперь с помощью приложения можно не только найти более 11 тысяч животных, но и купить через него билет
Фото: Михаил Руднев
Сегодня, 22 августа, новосибирская компания «Дата Ист» вновь запустила мобильное приложение для зоопарка — теперь с помощью него можно не только найти более 11 тысяч животных и узнать расписание работы аттракционов, но и купить билет.
Приложение «Зоопарк Нск» исчезло из открытого доступа в App Store и Play Market в июне 2018 года — тогда в компании пожаловались, что на регулярное обновление приложения нужны деньги. Тогда, отметили в компании, руководство зоопарка и другие инвесторы не поддержали «Дата Ист». После чего работа над приложением была остановлена.
Как сообщили корреспонденту НГС в компании «Дата Ист», сегодня приложение вновь вернулось в сервисы для загрузок.
«Да, оно полностью вернулось и в App Store, и в Play Market. Это полностью наша инициатива. На самом деле оно было популярным, и мы считаем, что у нашего замечательного города и замечательного зоопарка должно быть такое приложение», — объяснили в компании.
Приложение обновили: на карту ненесена актуальная информация о вольерах с животными, в справочник добавлены новые виды животных, появившиеся в зоопарке с осени 2017 года. Теперь в приложении можно купить билет в зоопарк и узнать о предстоящих событиях.
«Сейчас ведётся работа дальнейшая над развитием. Хотим добавить ещё несколько новых функций, чтобы сделать его ещё интереснее для пользователей. Мы бы хотели, чтобы люди очень быстро ориентировались по зоопарку и могли ходить по одному из маршрутов: семейному, туристическому, сокращённому, для детей», — рассказали об одной из предстоящих возможностей в компании.
Приложение выпустили в апреле 2014 года — тогда оно представляло из себя электронную карту, где можно найти всех животных зоопарка, кафе, расписание работы аттракционов, а также получить подробное описание любого объекта на территории зоопарка. Спустя полгода вышла и английская версия приложения.