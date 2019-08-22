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Недвижимость

Правительство РФ решило продать часть «Сибсельмаша» на Станционной

За него хотят получить не меньше 12 миллионов рублей

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Здание завода решили частично продать

Фото: Владимир Миронов / 2ГИС

На торги выставили часть здания по улице Станционной, 38 — здесь расположен один из корпусов завода «Сибсельмаш», который принадлежит Российской Федерации.

По документам, правительство распорядилось продать помещение ещё в сентябре 2015 года, но на аукцион оно попало только 19 августа 2019 года.

Площадь помещения — 1341,7 кв. м, никаких обременений на него нет, указано в извещении. При кадастровой стоимости более 16 млн рублей правительство стартовую цену назначило в 12,12 млн рублей, а шаг аукциона — в 600 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 21 октября, сами торги пройдут 28 октября 2019 года.

По данным 2ГИС, сегодня в здании работает 17 организаций, в основном производственных (здесь производят винтовые сваи, дорожные знаки и другие металлоизделия, а также утилизируют отходы), среди них ещё значится «Сибсельмаш».

При этом 100% акций завода несколько лет назад приобрёл новосибирский предприниматель Александр Васильев.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Вовчик1955
    22 авг 2019 в 17:32

    Нам, новосибирцам, этот завод не нужен

    22 авг 2019 в 17:37

    Хоть бы раз была новость, как завод построили

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 17:35

    Ну сменится у арендаторов арендодатель и всего то. Как работали так и будут работать.