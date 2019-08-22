Правительство РФ решило продать часть «Сибсельмаша» на Станционной

На торги выставили часть здания по улице Станционной, 38 — здесь расположен один из корпусов завода «Сибсельмаш», который принадлежит Российской Федерации.



По документам, правительство распорядилось продать помещение ещё в сентябре 2015 года, но на аукцион оно попало только 19 августа 2019 года.



Площадь помещения — 1341,7 кв. м, никаких обременений на него нет, указано в извещении. При кадастровой стоимости более 16 млн рублей правительство стартовую цену назначило в 12,12 млн рублей, а шаг аукциона — в 600 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 21 октября, сами торги пройдут 28 октября 2019 года.

