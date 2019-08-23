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Лето

Уже не лето: новосибирцев ждёт слабое потепление в выходные

Дожди должны прекратиться, но температура будет невысокой, особенно по ночам

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Синоптики считают, что в выходные дождей в Новосибирске не будет

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В конце недели новосибирцев ждёт переменчивая погода: в выходные вероятность дождей уменьшится, но температуру сложно будет назвать по-настоящему летней.

Пока на погоду в Новосибирской области продолжает оказывать влияние циклон.

«Над нами циклон. Центр его практически, особенно центр тропосферного вихря, совпадает прямо с Новосибирском. Это означает область низкого атмосферного давления, вихрь с вращением ветра против часовой стрелки, восходящие вертикальные токи, которые стимулируют развитие мощной кучево-дождевой облачности, дожди разной интенсивности. <…> Облачная погода обусловила пониженный фон температуры», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики считают, что дожди в регионе наиболее вероятны сегодня и в ближайшую ночь.

«Могут быть местами грозы, порывистые ветры при грозах. Утром при прояснениях, при штиле могут быть туманы с ухудшением видимости до 100 метров и даже менее», — передал Ренад Ягудин.

По его словам, днём в субботу, 24 августа, и в последующие сутки, 25 августа, вероятность осадков уже будет меньше. При этом дневная температура в Новосибирской области немного повысится. Если на сегодняшний день синоптики прогнозируют +19…+24 градуса, то в выходные ожидается +20…+26.

«Температуры ночные в основном где-то от 7 до 14 градусов тепла», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра.

По словам Ренада Ягудина, это «достаточно скромный» температурный фон, который «нельзя назвать абсолютно летним».

В Новосибирске, согласно прогнозу, в ночь на субботу будет около +9…+10 градусов, в ночь на воскресенье ожидается до +12. Дневная температура в конце недели будет держаться на уровне +20…+23 градусов. Как и в целом по области, в ближайшие сутки в Новосибирске возможны дожди. Днём в субботу и в воскресенье вероятность осадков существенно ниже.

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

Накануне утром Новосибирск окутал густой туман: он внёс коррективы в работу аэропорта Толмачёво. Более полутора десятков самолётов не смогли приземлиться в Новосибирске и ушли на запасные аэродромы в соседние регионы.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 07:47

    Кабы не было зимы, а всё время лето –
    Не бродили б столько вы в дебрях Интернета.
    Отвлекал бы сенокос, речка, пляж да бабы.
    Рейтинг сайтов бы не рос, кабы, кабы, кабы !

    Синоптик
    23 авг 2019 в 07:43

    Пусть будут трескучие морозы и обморожения. Пусть люди греют замёршие машины и пусть трескается кожа.

    Фото пользователя
    23 авг 2019 в 07:26

    Значит погреемся ещё пару деньков,кто-то шашлычки на дачах пожарит:) С пятницей Всех, дождались:)