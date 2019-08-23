Уже не лето: новосибирцев ждёт слабое потепление в выходные

«Над нами циклон. Центр его практически, особенно центр тропосферного вихря, совпадает прямо с Новосибирском. Это означает область низкого атмосферного давления, вихрь с вращением ветра против часовой стрелки, восходящие вертикальные токи, которые стимулируют развитие мощной кучево-дождевой облачности, дожди разной интенсивности. <…> Облачная погода обусловила пониженный фон температуры», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В конце недели новосибирцев ждёт переменчивая погода: в выходные вероятность дождей уменьшится, но температуру сложно будет назвать по-настоящему летней.

Синоптики считают, что дожди в регионе наиболее вероятны сегодня и в ближайшую ночь.



«Могут быть местами грозы, порывистые ветры при грозах. Утром при прояснениях, при штиле могут быть туманы с ухудшением видимости до 100 метров и даже менее», — передал Ренад Ягудин.



По его словам, днём в субботу, 24 августа, и в последующие сутки, 25 августа, вероятность осадков уже будет меньше. При этом дневная температура в Новосибирской области немного повысится. Если на сегодняшний день синоптики прогнозируют +19…+24 градуса, то в выходные ожидается +20…+26.



«Температуры ночные в основном где-то от 7 до 14 градусов тепла», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра.



По словам Ренада Ягудина, это «достаточно скромный» температурный фон, который «нельзя назвать абсолютно летним».



В Новосибирске, согласно прогнозу, в ночь на субботу будет около +9…+10 градусов, в ночь на воскресенье ожидается до +12. Дневная температура в конце недели будет держаться на уровне +20…+23 градусов. Как и в целом по области, в ближайшие сутки в Новосибирске возможны дожди. Днём в субботу и в воскресенье вероятность осадков существенно ниже.

