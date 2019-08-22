Главный орган Новосибирска отдали в ремонт. На него потратят 25 миллионов

Сегодня Новосибирская консерватория подписала соглашение на реконструкцию с немецкой органостроительной фирмой Wilhelm Sauer. Ещё весной технический руководитель фирмы Томас Ланг (на фото) осмотрел орган и составил смету

Новосибирская государственная консерватория имени Глинки подписала соглашение с немецкой фирмой Wilhelm Sauer на реконструкцию органа. Он появился в большом концертном зале в 1968 году.

На этой неделе Новосибирская консерватория заключила два значимых соглашения. Вчера, 21 августа, вуз подписал документ с Минкультом России о капитальном ремонте большого зала, а сегодня — о реконструкции органа с фирмой Wilhelm Sauer (Германия). Ранее, весной этого года, фонд «САФМАР» под руководством бизнесмена и мецената Михаила Гуцериева выделил на реконструкцию органа 25 миллионов рублей.



Орган отметил 50-летие в прошлом году — сейчас он, как и большой зал консерватории, нуждается в реконструкции Фото: Александр Ощепков / НГС

Как рассказали корреспонденту НГС в отделе творческих и международных проектов Новосибирской консерватории, сначала пройдут конкурсные процедуры по определению подрядчика, который отремонтирует большой зал, они завершатся ориентировочно в ноябре 2019 года.



Орган разберут после начала ремонта концертного зала, а настроят — когда в помещении закончатся основные работы Фото: Александр Ощепков / НГС

«В дальнейшем работы по реконструкции органа будут производиться по мере готовности помещений большого зала, но в любом случае для настройки органа фирма "В. Зауэр" требует два месяца для проведения завершающих работ. Такие работы могут быть начаты только после окончания ремонта большого зала.

Органные трубы не покинут здание консерватории: самые крупные будут храниться в фойе большого зала, остальные также распределятся по помещениям вуза», — сообщили в консерватории.



Видео: Александр Ощепков

В отделе творческих и международных проектов добавили, что контракт на ремонт большого зала заключат на 2 года, зрители услышат обновлённый лишь в конце 2021 – начале 2022 года.



Самые крупные трубы будут храниться в фойе большого зала, а остальные — по другим помещениям вуза Фото: Александр Ощепков / НГС

Публика услышит обновлённый орган в начале 2022 года Фото: Александр Ощепков / НГС

Концертный 43-регистровый орган немецкой фирмы Wilhelm Sauer отметил 50-летие в 2018 году, напомнили в консерватории.



«Этот инструмент стал первым сибирским концертным органом и до сих пор остается единственным в городе большим акустическим "королем музыкальных инструментов". Первый в Сибири органный концерт состоялся 22 сентября 1968 года, на новом инструменте виртуозно играл немецкий органист, профессор Академии музыки города Веймара Й.Э. Кёллер», — добавили в музыкальном вузе.



Архивное видео Новосибирской консерватории об установке органа в 1968 году