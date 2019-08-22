РБК: Сбербанк решил купить долю в 2ГИС

В Сбербанке комментировать эту информацию отказались
Фото: Стас Соколов / НГС
Издание РБК сообщило о переговорах Сбербанка о покупке доли новосибирской компании 2ГИС. В обеих компаниях эту информацию комментировать отказались.
Сегодня РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Сбербанк начала переговоры с владельцами 2ГИС о вхождении в капитал IT-компании, а инициатором предложения стало руководство 2ГИС.
В пресс-службе Сбербанка корреспонденту НГС сообщили, что не будут комментировать информацию о переговорах. Также от комментариев отказались и в компании 2ГИС.
«Эту тему мы никак не комментируем, извините», — ответили в пресс-службе компании на запрос корреспондента.
Владелец компании 2ГИС Александр Сысоев сообщил, что пока не может разговаривать, так как находится на встрече и пообещал прокомментировать информацию завтра.
Компания 2ГИС была основана в 1999 году. Компания входит в топ-10 крупнейших интернет-компаний России по версии журнала Forbes. В 2019 году 2ГИС занял восьмую позицию в рейтинге самых дорогих компаний русского интернета, составленном Forbes.
В июне на Бугринском мосту в 2ГИС пользователи обнаружили усы. Их нарисовали в честь дня рождения основателя компании. А в феврале компания запустила сервис, который рисует карту интересов новосибирцев.