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Бизнес

РБК: Сбербанк решил купить долю в 2ГИС

Официально эту информацию в компаниях не подтверждают

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В Сбербанке комментировать эту информацию отказались

Фото: Стас Соколов / НГС

Издание РБК сообщило о переговорах Сбербанка о покупке доли новосибирской компании 2ГИС. В обеих компаниях эту информацию комментировать отказались.

Сегодня РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Сбербанк начала переговоры с владельцами 2ГИС о вхождении в капитал IT-компании, а инициатором предложения стало руководство 2ГИС. 

В пресс-службе Сбербанка корреспонденту НГС сообщили, что не будут комментировать информацию о переговорах. Также от комментариев отказались и в компании 2ГИС.

«Эту тему мы никак не комментируем, извините», — ответили в пресс-службе компании на запрос корреспондента.

Владелец компании 2ГИС Александр Сысоев сообщил, что пока не может разговаривать, так как находится на встрече и пообещал прокомментировать информацию завтра.

Компания 2ГИС была основана в 1999 году. Компания входит в топ-10 крупнейших интернет-компаний России по версии журнала Forbes. В 2019 году 2ГИС занял восьмую позицию в рейтинге самых дорогих компаний русского интернета, составленном Forbes. 

В июне на Бугринском мосту в 2ГИС пользователи обнаружили усы. Их нарисовали в честь дня рождения основателя компании. А в феврале компания запустила сервис, который рисует карту интересов новосибирцев.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    22 авг 2019 в 15:45

    Яндекс решил через Сбербанк угробить 2ГИС, обидно будет.

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 15:48

    Кто то разве пользуется еще ТуГис?

    Метелка
    22 авг 2019 в 15:49

    Зачем 2гис, если есть Гугл-карты?