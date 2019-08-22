РБК: Сбербанк решил купить долю в 2ГИС

Издание РБК сообщило о переговорах Сбербанка о покупке доли новосибирской компании 2ГИС. В обеих компаниях эту информацию комментировать отказались.

Сегодня РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Сбербанк начала переговоры с владельцами 2ГИС о вхождении в капитал IT-компании, а инициатором предложения стало руководство 2ГИС.

В пресс-службе Сбербанка корреспонденту НГС сообщили, что не будут комментировать информацию о переговорах. Также от комментариев отказались и в компании 2ГИС.