На Речном не собираться: таксистам и водителям без разрешений составят список запретных мест

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области предложили составить список мест, откуда нелегальным перевозчикам нельзя будет забирать пассажиров больше 3 раз в месяц.

Информация об этом появилась на портале «Электронная демократия Новосибирской области» 21 августа. Согласно проекту документа, чиновники разработают список мест, из которых один и тот же автомобиль, который перевозит багаж или пассажиров, не сможет выезжать чаще трёх раз в месяц.

Как объяснил корреспонденту НГС депутат Заксобрания, член комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Валерий Ильенко, такая мера поможет бороться с частными перевозчиками, которые не имеют легального статуса. Под запрет могут попасть таксисты без разрешений и вообще любые водители, которые занимаются извозом, например, с использованием сервисов заказа машин или поиска попутчиков.