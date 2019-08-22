На Речном не собираться: таксистам и водителям без разрешений составят список запретных мест

Список мест составят, чтобы бороться с нелегальными перевозчиками
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области предложили составить список мест, откуда нелегальным перевозчикам нельзя будет забирать пассажиров больше 3 раз в месяц.
Информация об этом появилась на портале «Электронная демократия Новосибирской области» 21 августа. Согласно проекту документа, чиновники разработают список мест, из которых один и тот же автомобиль, который перевозит багаж или пассажиров, не сможет выезжать чаще трёх раз в месяц.
Как объяснил корреспонденту НГС депутат Заксобрания, член комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Валерий Ильенко, такая мера поможет бороться с частными перевозчиками, которые не имеют легального статуса. Под запрет могут попасть таксисты без разрешений и вообще любые водители, которые занимаются извозом, например, с использованием сервисов заказа машин или поиска попутчиков.
«Это принимается для борьбы с нелегальными перевозчиками. И я думаю, что с сентября начнётся более поступательная активность. Была создана межведомственная комиссия. Сюда вошли все силовики, налоговики, Росдорнадзор, все заинтересованные лица, общественники, которые будут принимать решения. Ранее, когда она работала, эффект был просто обалденный. Нам необходимо пересматривать все варианты нелегальных перевозок на территории Новосибирской области», — рассказал Ильенко корреспонденту НГС.
Депутат уточнил, что одним из мест, откуда водителям запретят ездить чаще трех раз в месяц, станет Речной вокзал.
Ранее Ильенко оценивал число нелегальных перевозчиков в Новосибирской области — 47 тысяч, в основном это частники, которые работают без разрешений.
В Новосибирске давно пытаются бороться с нелегальными перевозчиками и даже устраивают на них рейды. Так, например, в апреле Валерий Ильенко и его коллега, депутат Алексей Александров вместе с полицией и общественниками ловили водителей-нелегалов, которые возят пассажиров без документов и разрешений.
Спустя месяц, в мае, на автостоянке на Советском шоссе в посёлке Элитный под Новосибирском несколько микроавтобусов нелегальных перевозчиков сгорели после объявленной легальными перевозчиками забастовки.