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Криминал

Директор микрофинансовой организации получил срок за обман клиентов на 4 миллиона

Два десятка новосибирцев остались без денег, поверив рекламе о вкладах под высокие проценты

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Осуждённый предприниматель утверждает, что не обманывал новосибирцев и их денег не брал, — обвинительный приговор ещё не вступил в законную силу

Фото: Вера Сальницкая, Юлия Шипицина / НГС

В Новосибирске завершился судебный процесс над бизнесменом из Красноярского края Дмитрием Телялюевым, который выманил у новосибирских пенсионеров 4,6 миллиона рублей под видом вкладов под высокие проценты.

Суд признал 44-летнего предпринимателя виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей, сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.

Согласно материалам уголовного дела, в 2014 году подсудимый создал в Красноярске микрофинансовую организацию ООО «ЭкспертИнвест24», а в 2015 году открыл её филиал в Новосибирске и позвал на работу своих знакомых. Новосибирский филиал работал, несмотря на то что в июне 2015 года Центробанк исключил компанию «ЭкспертИнвест24» из государственного реестра микрофинансовых организаций и отозвал у неё соответствующее свидетельство, рассказала гособвинитель.

По её словам, работники филиала не знали о мошеннических намерениях директора, об отзыве свидетельства он им тоже не рассказал. По указанию Телялюева они размещали в журнале и буклетах рекламу, в которой говорилось о том, что «ЭкспертИнвест24» «принимает сбережения, заключает договоры вклада с доходом до 60% годовых».

Как уточнила Жанна Леонова, всего в 2015–2016 годах красноярскому предпринимателю удалось выманить у новосибирских вкладчиков 4,67 миллиона рублей.

«Сам Телялюев в Новосибирске не появлялся и не намеревался появляться в филиале "ЭкспертИнвест24", чтобы не быть узнанным гражданами, которые туда обращались. С целью привлечения граждан, желающих вложить денежные средства, <…> а также с целью замаскировать свои преступные действия под гражданско-правовые отношения и сокрыть хищение денежных средств, давал устные указания своим работникам <…> частично выплачивать гражданам небольшие суммы в качестве процентов по ранее заключённым договорам, <…> осознавая, что в случае несвоевременной частичной выплаты начисленных процентов граждане могут потребовать выплаты суммы основного долга в полном объёме, что приведёт к быстрому прекращению деятельности филиала в Новосибирске», — описала ситуацию Жанна Леонова.

По её данным, жертвами мошенничества стали 19 новосибирцев, в основном пенсионного возраста. Сумма их вкладов варьировалась от 20 тысяч до 2,2 миллиона рублей.

Гособвинитель уточнила, что ущерб потерпевшим красноярец так и не возместил. Свою вину в мошенничестве он не признал: бизнесмен утверждал, будто бы вообще не знал о том, что в Новосибирске работает филиал ООО «ЭкспертИнвест24». По словам предпринимателя, работники филиала от него это скрыли: они сами открыли офис, заключали договоры от его имени и деньги ему не передавали, привела показания бизнесмена старший помощник прокурора района.

Уголовное дело о мошенничестве рассматривал Октябрьский районный суд Новосибирска. Согласно приговору, осуждённому предпринимателю предстоит не только отбыть срок в колонии и выплатить штраф, но и вернуть деньги обманутым клиентам.

«Гражданские иски все удовлетворены», — пояснила Жанна Леонова.

Ранее в Новосибирске завершился суд над руководителем кредитного потребительского кооператива «Сибирский капитал» Еленой Пестриковой, которую обвиняли в похищении 20 миллионов у вкладчиков

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 14:38

    ну ладно этот микрофинсист мошенник, черт с ним, у нас такие финансисты даже в правительстве сидят, это давно норма жизни, НО.... люди то чем думали, когда отдавали деньги непойми кому, это даже на возраст не спишешь... за 2,2 млн можно было купить квартиру в гетто или убитую однешку в приличном месте, отремонтировать и сдавать - ежемесячная прибавка к пенсии тыс 12-15 + основная сумма цела в виде недвижимости и цена ее только растет. Почему мы разучились думать то?????

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 14:35

    Правильно сделали! Все микрофинансовые организации - мошенники!

    Наледра
    22 авг 2019 в 14:57

    "Уж сколько раз твердили миру", что обещанные высокие проценты по вкладам-для наивных. Этот ликбез в стране уже 27 лет не прекращает деятельность, а количество желающих разбогатеть за три минуты, меньше не становится.Не могу понять:это от бедности, от глупости или от лени.Финал одинаковый-потерянные грошики.Уже даже сочувствовать не хочется.