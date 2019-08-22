Директор микрофинансовой организации получил срок за обман клиентов на 4 миллиона

Осуждённый предприниматель утверждает, что не обманывал новосибирцев и их денег не брал, — обвинительный приговор ещё не вступил в законную силу

В Новосибирске завершился судебный процесс над бизнесменом из Красноярского края Дмитрием Телялюевым, который выманил у новосибирских пенсионеров 4,6 миллиона рублей под видом вкладов под высокие проценты.

Суд признал 44-летнего предпринимателя виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей, сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.

Согласно материалам уголовного дела, в 2014 году подсудимый создал в Красноярске микрофинансовую организацию ООО «ЭкспертИнвест24», а в 2015 году открыл её филиал в Новосибирске и позвал на работу своих знакомых. Новосибирский филиал работал, несмотря на то что в июне 2015 года Центробанк исключил компанию «ЭкспертИнвест24» из государственного реестра микрофинансовых организаций и отозвал у неё соответствующее свидетельство, рассказала гособвинитель.



По её словам, работники филиала не знали о мошеннических намерениях директора, об отзыве свидетельства он им тоже не рассказал. По указанию Телялюева они размещали в журнале и буклетах рекламу, в которой говорилось о том, что «ЭкспертИнвест24» «принимает сбережения, заключает договоры вклада с доходом до 60% годовых».

Как уточнила Жанна Леонова, всего в 2015–2016 годах красноярскому предпринимателю удалось выманить у новосибирских вкладчиков 4,67 миллиона рублей.

«Сам Телялюев в Новосибирске не появлялся и не намеревался появляться в филиале "ЭкспертИнвест24", чтобы не быть узнанным гражданами, которые туда обращались. С целью привлечения граждан, желающих вложить денежные средства, <…> а также с целью замаскировать свои преступные действия под гражданско-правовые отношения и сокрыть хищение денежных средств, давал устные указания своим работникам <…> частично выплачивать гражданам небольшие суммы в качестве процентов по ранее заключённым договорам, <…> осознавая, что в случае несвоевременной частичной выплаты начисленных процентов граждане могут потребовать выплаты суммы основного долга в полном объёме, что приведёт к быстрому прекращению деятельности филиала в Новосибирске», — описала ситуацию Жанна Леонова.

